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Васил Василев се завръща в ОФК „Хасково“. Петима си тръгнаха

Промени настъпиха в състава на ОФК „Хасково“ преди старта на подготовката за новия сезон в Трета Югоизточна лига. От клуба се разделиха с петима играчи. Сред тях е един от основните футболисти на тима през миналия сезон Ерен Юсеин. 

Останалите са Берай Халибрям, Антон Желязков, Ивелин Боев и Стойко Сенков.

„Благодарим много на всеки един от тях за времето, прекарано в ОФК Хасково и отдадеността във всяка една минута на терена и извън него! Пожелаваме успех на всички!”, пишат на сайта си от клуба. 

Междувременно на Ямача се завръща Васил Василев. Юношата на ОФК „Хасково“ за последно носи екипа на дублиращия състав на „Локомотив“ (Пловдив).

ОФК „Хасково“ ще стартира лятната си подготовка утре. Живко Желев ще изведе играчите за първа тренировка в 18:15 часа.

В рамките на подготовката хасковлии ще изиграят четири приятелски срещи. 

Източник: Haskovo.NET

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