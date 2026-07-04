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Промяна в програмата на ОФК „Хасково“

Малка промяна настъпи в предсезонната подготовка на ОФК „Хасково“. Тя е свързана с първата контрола на тима. По предварителна програма отборът на Живко Желев трябваше да играе в първата си контрола срещу дублиращия тим на клуба, който се състезава в Областната група. След промените става ясно, че първият съперник в крайна сметка ще бъде „Марица“ (Пловдив). Срещата ще се състои на 11 юли. 

Останалите контроли се запазват. Хасковлии ще играят с U19 „Арда“ (Кърджали), „Родопа“ (Смолян) и „Розова долина“ (Казанлък).

Източник: Haskovo.NET

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