Григор Димитров с поредна победа на Уимбълдън

Григор Димитров продължава със силното си представяне на Уимбълдън. Най-добрият български тенисист записа трета поредна победа в турнира. Този път успехът бе постигнат над Матео Беретини. Мачът бе изключително драматичен и победителят бе определен след 5 сета.

Григор започна силно и повече след 6-3. Вторият сет отново бе за българина – 6-4. Беретини не се отказа и успя да израни, след като взе следващите два сета съответно с по 6-3 и 7-5. Така мачът влезе в решителен пети сет. Димитров събра останалите си сили и успя да победи след 6-3. Така той се класира за осминафиналите. Мачът продължи 3 часа и 35 минути.