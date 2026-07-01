Нови директори в две държавни институции в Хасково, отново ги обявиха на партийна страница във ФБ

Смени в ръководството на две държавни институции са извършени в Хасково, съобщиха новите управляващи от „Прогресивна България“ на своята страница във „Фейсбук“.

„От днес, 1 юли, Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Хасково е с нов директор. Постът поема д-р Георги Атанасов, който е назначен със заповед. Той заменя досегашния директор д-р Христо Тодоров, който ръководеше дирекцията от месец март.