Нови директори в две държавни институции в Хасково, отново ги обявиха на партийна страница във ФБ

Смени в ръководството на две държавни институции са извършени в Хасково, съобщиха новите управляващи от „Прогресивна България“ на своята страница във „Фейсбук“.
„От днес, 1 юли, Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Хасково е с нов директор. Постът поема д-р Георги Атанасов, който е назначен със заповед. Той заменя досегашния директор д-р Христо Тодоров, който ръководеше дирекцията от месец март.
Промяна има и в ръководството на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ (РДСП) – Хасково. От миналата седмица новият директор е Николета Колева. Тя поема поста от Сийка Гелева, която досега оглавяваше дирекцията“, се казва в съобщенито.
Утвърждава се тенденцията назначенията на ръководители на областно ниво да се съобщават на страницата на „Прогресивна България – Хасково“, а не чрез официалните държавни институции, каквито са министерствата или Областната администрация. Вероятно това се прави, за да няма съмнения кой стои зад кадровите промени.
Припомняме, че такова явно срастване на държавна и партийна власт не е имало от 1990 година, когато на власт все още беше Българската комунистическа партия (БКП).