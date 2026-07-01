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Бившите казарми в Симеоновград няма да стават бежански център

Бившите казарми в Симеоновград няма да стават бежански център, както беше предвидено от предишните управляащи. Правителството на Румен Радев прави решителна стъпка назад от това намерение.
Държавните имоти, каквито са бившите казарми на някогашния "Черен полк" в Симеоновград,  бяха предоставени за управление на Държавната агенция по бежанците. Това отваряше пътя към създаването на бежански център от т. нар. "затворен тип". 
Сега новата власт започва процчедура по тяхното отнемане от ДАБ и предоставяне на други държавни институции.
"Започната е процедурата по отнемане на имотите в община Симеоновград в управление
на Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет", съобщиха от Областната управа в Хасково.
Имотите включват поземлен имот с площ 23 245 кв. м, ведно със седем сгради с обща
застроена площ 1652 кв. м, както и поземлен имот с площ 5497 кв. м, ведно с две сгради
с обща застроена площ 426 кв. м.
В тази връзка в Министерството на регионалното развитие и благоустройството е
образувана преписка по реда на Закона за държавната собственост за проучване на
възможността имотите – публична държавна собственост на територията на област
Хасково, да бъдат предоставени за управление на други държавни органи, ведомства
или юридически лица на бюджетна издръжка.
При липса на постъпили искания за осъществяване функциите на друга държавна
структура, ще бъдат предприети действия по отнемане правото на управление от
Държавната агенция за бежанците, като имотите ще бъдат предоставени в управление
на областния управител на област Хасково по реда на Закона за държавната
собственост.
 
 
Източник: Haskovo.NET

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