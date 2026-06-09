Младежи откраднаха кола и я скриха на гробище

Младежи са откраднали кола и са я скрили на гробището в Симеоновград, съобщават от полицията. В управлението в Харманли са задържани двама млади мъже на 19 и 22 години. Те признали, че са задигнали паркиран в Симеоновград автомобил „Опел“. Пред криминалистите те са посочили къде са скрили открадната кола. Автомобилът е открит на гробището в Симеоновград.

В хода на разследването е установено, че компанията е замесена и в друга кражба на кола в село Троян, както и кражби от магазин и кръчма в Гълъбово. Съучастници са им били две момчета на 17 и 18 години.

Още един млад мъж, на 29 години, е задържан за кражба на автомобил в Свиленград. Това е станало след сигнал в понеделник от 50-годишния му собственик. Той съобщил, че оставил колата си „Форд“ отключена и с ключове на стартерния механизъм на улица „Златю Бояджиев“. В хода на работата служителите са открили колата и заподозрения в извършването на деянието младеж, познат на органите на реда.