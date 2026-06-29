Обвиниха Петя Даймянова и двама мъже в отвличането на 21-годишно момиче

Жена и двама мъже ще се изправят пред Окръжния съд в Хасково по обвинение за отвличането на 21-годишна жена пред хотел в Свиленград на 13 ноември 2025 г.

Тогава Костадин Николов (28) Петя Даймянова на (45) и Валентин Маринов (41) са принудили насила 21-годишна симеоновградчанка да се качи в автомобил и я отвели в имот в село Мустрак. По късно на адреса, при освобождаване на отвлечената полицаи откриват 2,8 грама метамфетамин и 0.78 грама марихуана, за които се предплога че са притежавани от Николов. Срещу него е повдигнато обвинение и за незаконно притежание на наркотични вещества.

По-младият от похитителите е бивш приятел на младата жена. Според разследващите, тя пристигнала с такси пред хотел в Свиленград, където Константин я хванал за косата и насила я принудил да се качи на задната седалка в лек автомобил, в който били другите двама обвиняеми. Девойката била притисната от едната страна от нападателя, а от другата била Петя Даймянова, за да бъде обездвижена жертвата по време на пътуването до имот в село Мустрак, където ѝ е бил нанесен побой и по-късно е открита от полицаи. Зад волана на колата бил Валентин Маринов.

Предстои насрочване на делото в Окръжния съд в Хасково.