Община Хасково модернизира 53 жилищни сгради с европейски и национални средства

Общо 53 жилищни сгради в Хасково се обновяват по различни програми за енергийна ефективност.

Информацията бе изнесена днес на пресконференция от кмета на общината Станислав Дечев. Преди да представи детайли около ремонтните дейности, градоначалникът изрази признателност към Сдруженията на собствениците за тяхната сериозна ангажираност. Дечев подчерта, че благодарение на инициативността и коректността на гражданите, както и на експертната подкрепа от страна на общината, всички процедури по кандидатстване, одобрение и реализация на проектите се движат успешно.

По програмата с директни договори с МРРБ в Хасково се санират 10 блока, по НПВУ етап 1 се обновяват 9 многофамилни сгради, а по етап 2 – други 5 блока. По ПРР „Справедлив преход“ в Хасково се работи по общо 29 сгради.

По програмата с МРРБ 10-те жилищни блока, които вече са с удължен живот, по-ниско енергийно потребление и по-добри условия за живот са: бл. „Стара планина“ № 65-67, ж.к. „Орфей“, бл. 33, ул. „Акация“ № 42-46, ул. „Акация“ № 5, ж.к. „Бадема“ № 1, ул. „Стара планина“ № 44 и ул. „Гургулят“ №2-8, вх. Б-Д“, бул. „Илинден“ № 40-56, ул. „Червена стена“ № 1-3-5, „ж.к. „Орфей“, бл. 35 и ж.к. „Орфей“, бл. 37. „На всички тези обекти строителните работи са завършени, с изключение на блока на ул. „Стара планина“ № 65-67“, където строително-монтажните работи продължават, защото изпълнението закъсня заради съдебно дело“, каза градоначалникът.

По НПВУ етап 1 Община Хасково модернизира 9 жилищни блока. В по-икономични жилища вече живеят хората от жк „Орфей“ бл. 38, ул. „Стефан Стамболов“ №27, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 110, ж.к. „Орфей“, блок 12, ул. „Цар Самуил“ № 3-9, ул. „Стара планина“ № 18-20 и 22-24, ж.к. „Орфей“ блок 40, ул. „Веслец“ № 3 и ул. „Цар Страшимир“ 5-9.

Етап 2 на НПВУ е програмата, където безвъзмездната финансова помощ първоначално беше 80%, а 20% беше самоучастието на собствениците на апартаменти, припомни Станислав Дечев. Кандидатстваха 5 сдружения всички сгради бяха одобрени. „Впоследствие програмата се промени и финансовата помощ стана 100% безвъзмездна, а с ПМС средствата бяха прехвърлени в ББР и оттам ще бъдат финансирани тези проекти“, обясни кметът. Вече има извървяна обществена поръчка за две от сградите –за ул. „Цар Симеон Велики № 1 и ул. „Александър Стамболийски“ № 23А. За останалите три сгради на бул. „България“ № 92-94, ул. „Цар Иван Асен II“ № 7-9 и бул. „Съединение“ № 13 предстои обявяването на нови обществени поръчки, защото на първата не се явиха фирми изпълнители, съобщиха от Община Хасково.

По Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027 – приоритет Справедлив преход, Община Хасково подписа още през 2025 г. договори за 3 блока ж.к. „Орфей“ 1, бул. „Георги Сава Раковски“ № 28 и ул. „Видин“ № 11-13.

По-късно по същата програма ПРР Община Хасково спечели финансиране за още 26 жилищни блока. Мащабното саниране на блокове по „Справедлив преход“ обхваща жилищните блокове: ул. „Стефан Стамболов“ № 2, ж.к. Орфей № 4, ул. „Цар Калоян“ № 13, ул. „Цар Освободител“ № 19-21, ул. „Велико Търново“ № 12, бул. „Георги Сава Раковски“ № 23, ж.к. „Орфей“ № 28, ж.к. „Бадема“, бл. 12, бул. „Съединение“ № 37, ул. „Пролет“ № 12, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 96-104, ул. „Стара планина“ № 69-71, ж.к. „Орфей“ 41, ул. „Витоша“ №1, ж.к. „Орфей“ 3, ул. „Дунав“ №30, ул. „Княз Борис I“, ул. „Патриарх Евтимий“ № 13, бул. „Георги Сава Раковски“ № 25, ул. „Аида“ № 5, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 105, бул. „Георги Сава Раковски“ № 19, бул. „Съединение“ №39, ул. „Георги Бенковски“ № 40-46, ж.к. Бадема, блок 8 и ж.к. Бадема, блок 7.

За 4 от тези сгради към момента няма избран изпълнител. За всички останали 22 блока се разработват инвестиционните проекти и вървят процедури по съгласуване.

„Виждайки мащабите, с които работим и по-добрите условия на живот, които се случват във всеки дом след санирането, собствениците правят нови сдружения. Това е процес, който вече обхваща и малките блокове, защото и програмите позволяват кандидатстване на сгради с по-малък брой апартаменти“, коментира още кметът Станислав Дечев. Той припомни, че блокове без създадени сдружения на собствениците няма как да кандидатстват за енергийно обновяване.