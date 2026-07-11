Хавана над 1 тон канабис на "Капъкуле" в два камиона, преминали през Капитан Андреево

Заловиха близо 1,2 тона дрога на границата между България и Турция. Марихуаната е открита на турския граничен пункт "Капъкуле". Тя е била скрита в камиони, влизащи в страната от "Капитан Андреево". Новината бе съобщена от Министерството на търговията в Турция.

Голямото количество дрога е открито при две операции, проведени от екипите за митническо осигуряване на Министерството на търговията в Турция. При първия случай на проверка е бил подложен камион, пристигащ от граничен пункт "Капитан Андреево". Той е селектриран за рентгенова проверка въз основа анализ на риска, при която са открити съмнителни плътности. При физическата проверка митническите служители открват 450 пакета с общо тегло 526 кг. и 327 грама, за които се смята, че са канабис.

Друг, камион, който навлиза в Турция от "Капитан Андреево", също е определен като подозрителен. Претърсване и проверка от органите на реда са довели до изземване на други 530 пакета, в които са открити 626 кг. и 944 гр.

Пазарна стойност на иззетата дрога възлиза на 6,5 милиона турски лири или близо 121 000 евро. Разследванията продължават в Главната прокуратура в Одрин, шофьорите на камионите са предадени на правосъдните органи.

Цялото прессъобщение на Министерството на търговията в Турция, както и видео от акцията може да видите ТУК.