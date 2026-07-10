Летни занимания за деца в Младежкия център в Хасково

Летни занимания за деца предлага „Младежки център“ - Хасково. До края на юли малчуганите ще могат да развиват въображението си и творческите си умения в школата „Сръчни ръчички“. Новият кръжок беше създаден преди няколко месеца. Школата се хареса толкова много, че отвори вратите си и през отпускарския месец.

Заниманията са във вторник и четвъртък от 10 до 12 часа. Всеки, който иска, може да посети кръжока и да види колко интересни неща могат да бъдат направени от неща от бита, които изхвърляме и смятаме за ненужни. Инициативата е насочена към полезното и интересното прекарване на свободно време, а материалите са съобразени с възрастта на децата и са осигурени от школата.

В момента във фоайето на Младежкия център са изложени сръчно изработени сувенири и подаръци от последната изложба на школата както и рисунки на децата от арт школа „Дъга“.

Новият сезон в образователната институция ще стартира с „Отворени врати“ през септември.