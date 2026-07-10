От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

32 °C

Летни занимания за деца в Младежкия център в Хасково

Летни занимания за деца предлага „Младежки център“ - Хасково. До края на юли малчуганите ще могат да развиват въображението си и творческите си умения в школата „Сръчни ръчички“. Новият кръжок беше създаден преди няколко месеца. Школата се хареса толкова много, че отвори вратите си и през отпускарския месец.

Заниманията са във вторник и четвъртък от 10 до 12 часа. Всеки, който иска, може да посети кръжока и да види колко интересни неща могат да бъдат направени от неща от бита, които изхвърляме и смятаме за ненужни. Инициативата е насочена към полезното и интересното прекарване на свободно време, а материалите са съобразени с възрастта на децата и са осигурени от школата.

В момента във фоайето на Младежкия център са изложени сръчно изработени сувенири и подаръци от последната изложба на школата както и рисунки на децата от арт школа „Дъга“.

Новият сезон в образователната институция ще стартира с „Отворени врати“ през септември.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Вода блика от тротоара пред болницата в Хасково
Вода блика от тротоара пред болницата в Хасково
преди 3 часа
Хавана над 1 тон канабис на "Капъкуле" в два камиона, преминали през Капитан Андреево
Хавана над 1 тон канабис на "Капъкуле" в два камиона, преминали през Капитан Андреево
преди 6 часа
Топло и слънчево време в Хасково
Топло и слънчево време в Хасково
преди 6 часа
Полицията в Хасково разследва несъществуващ водопровод в Стамболово, за който са платени 880 хиляди евро
Полицията в Хасково разследва несъществуващ водопровод в Стамболово, за който са платени 880 хиляди евро
преди 6 часа
Остават 18 дни да обвинят Янко Полицая в опит за убийство или да го освободят
Остават 18 дни да обвинят Янко Полицая в опит за убийство или да го освободят
преди 22 часа
До 20 години затвор грозят белгийката, задържана с 206 кг кокаин, остава в ареста
До 20 години затвор грозят белгийката, задържана с 206 кг кокаин, остава в ареста
преди 23 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Pentatonix - Meet Me Next Christmas

Случаен виц

Хавана над 1 тон канабис на "Капъкуле" в два камиона, преминали през Капитан Андреево
Топло и слънчево време в Хасково

Чест, закон и око не търпят шеги. - Словенскa пословица

Последни обяви

Случайна рецепта

Орехов кекс
Орехов кекс

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.