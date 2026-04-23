Санират още пет блока в Хасково за над 1 млн. евро

Община Хасково стартира нова процедура за енергийно обновяване на пет многофамилни жилищни сгради, като общата прогнозна стойност на дейностите възлиза на 1 017 427,02 евро. Проектът се финансира по линия на Справедливия преход и има за цел да превърне старите постройки в модерни, енергоспестяващи домове.

В списъка за обновяване са включени блоковете на следните адреси: ул. „Александър Стамболийски“ №23А, ул. „Цар Симеон Велики“ №1, ул. „Цар Иван Асен II“ №7-9, бул. „България“ №92-94 и №96, бул. „Съединение“№13, вх.А и вх.Б“.

Планът предвижда пълно топлоизолиране на стените, ремонт на покривите и подмяна на старата дограма с нова от висок клас. След приключване на работата сградите трябва да покриват енергиен клас „А“, което ще доведе до близо 55% икономия на енергия и значително по-ниски сметки за отопление на собствениците.

Крайният срок за подаване на оферти от строителните фирми е 28 май 2026 г.

Източник: Haskovo.NET

