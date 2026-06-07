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„Асти ‘91“ отново ликува на шампионата по плажен хандбал

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    Отборът на на „Асти ‘91“ спечели още една титла по плажен хандбал. Хасковлии триумфираха днес на първенството за мъже в Приморско. 

    Хандбалистите на „Асти“ стигнаха до успеха след една загуба и шест победи. На старта хасковлии отстъпиха пред „Осъм“ (Ловеч). След това тимът бе безгрешен и записа последователни победи в групата над „Раховец“, „Труд“, „Левски“ и „Шумен ‘61“. 

    На полуфиналите „Асти ‘91“ победи НСА. В спор за титлата хасковлии отново се изправиха срещу „Осъм“ (Ловеч). Този път тимът на „Асти ‘91“ взе реванш и победи, с което триумфира на първенството. Петко Петков бе избран за най-полезен играч на шампионата. 

    Източник: Haskovo.NET

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