„Асти ‘91“ отново ликува на шампионата по плажен хандбал

Отборът на на „Асти ‘91“ спечели още една титла по плажен хандбал. Хасковлии триумфираха днес на първенството за мъже в Приморско.

Хандбалистите на „Асти“ стигнаха до успеха след една загуба и шест победи. На старта хасковлии отстъпиха пред „Осъм“ (Ловеч). След това тимът бе безгрешен и записа последователни победи в групата над „Раховец“, „Труд“, „Левски“ и „Шумен ‘61“.

На полуфиналите „Асти ‘91“ победи НСА. В спор за титлата хасковлии отново се изправиха срещу „Осъм“ (Ловеч). Този път тимът на „Асти ‘91“ взе реванш и победи, с което триумфира на първенството. Петко Петков бе избран за най-полезен играч на шампионата.