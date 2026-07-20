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Полицията заснема с дрон нарушения на пътя в Хасково

Полицията в Хасково установи 359 нарушения на Закона за движение по пътищата през почивните дни и вече използва дрон за заснемане на недисциплинирани шофьори.

В рамките на специализираните операции са проверени 1529 моторни превозни средства, като са съставени 40 акта и 315 фиша, а 15 водачи са получили заповеди за принудителни административни мерки. На място са платени 34 глоби чрез мобилни терминали. От движение са спрени пет автомобила с неизправни шумозаглушители и два с прекратена регистрация, а двама водачи са заловени да шофират неправоспособно.

От МВР-Хасково съобщават, че дрон вече подпомага контрола, като е заснето нарушение на булевард „Раковски“, при което шофьор преминава на червен сигнал.

Източник: Haskovo.NET

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