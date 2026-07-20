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Шофьор избяга след катастрофа с двама пострадали, съпрузи са ранени при инцидент с мотор

Четирима души пострадаха при две катастрофи в Хасковско, съобщиха от полицията.

Двама пътници в автомобил са пострадали в инцидент в Димитровград, при който водачът е избягал. На 18 юли в 06:50 часа на улица „Химкомбинатска“ е реализирано произшествие с лек автомобил „Фолксваген“. Колата е била шофирана от 19-годишен от село Войводово. Момчето е загубило управлението и е излязло вдясно по посоката си на движение, при което се е блъснало в крайпътно съоръжение. Водачът е напуснал произшествието и се укрива. Пострадали са возещите се в колата момиче на 17 г. и момче на 20 г., от същото село, които са настанени за лечение в МБАЛ, без опасност за живота.

Същия ден около 13:30 часа от медицинско лице в Ивайловград е подаден сигнал за мъж и жена, дошли за преглед с травми от мотоциклет. На място е изпратен патрул, който установил, че двамата съпрузи на 55 г. и 48 г. са се возили на мотоциклет „Кавазаки“ по пътя от Любимец към Ивайловград. След загуба на управлението от страна на мъжа, возилото е излязло вдясно и се е ударило в мантинела. Пробите на водача са отрицателни, прегледан и освободен за домашно лечение. Съпругата му е оставена за лечение.

Източник: Haskovo.NET

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