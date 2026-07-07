Блъснаха 14-годишна пешеходка в Хасково, водачка се обърна в канавка

Пешеходка и водачка пострадаха при инциденти в Хасково и Симеоновград, съобщиха от полицията.

Вчера в 16:50 часа по булевард „Раковски“ в посока Димитровград се е движил „Опел“, управляван от 67-годишен. 14-годишна е пресичала пешеходна пътека тип „зебра“, когато е ударена от колата. Момичето е настанено за лечение в МБАЛ Хасково. Съставен е акт.

Два часа по-късно в Гълъбово е регистрирано произшествие с „Фолксваген“. Колата е била шофирана от 23-годишна от Симеоновград. Водачката е загубила контрол над автомобила, излязла е вдясно от плътното и се е преобърнала в канавка. Прегледана е и е освободена за домашно лечение.