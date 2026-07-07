От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

33 °C

Блъснаха 14-годишна пешеходка в Хасково, водачка се обърна в канавка

Пешеходка и водачка пострадаха при инциденти в Хасково и Симеоновград, съобщиха от полицията.

Вчера в 16:50 часа по булевард „Раковски“ в посока Димитровград се е движил „Опел“, управляван от 67-годишен. 14-годишна е пресичала пешеходна пътека тип „зебра“, когато е ударена от колата. Момичето е настанено за лечение в МБАЛ Хасково. Съставен е акт.

Два часа по-късно в Гълъбово е регистрирано произшествие с „Фолксваген“. Колата е била шофирана от 23-годишна от Симеоновград. Водачката е загубила контрол над автомобила, излязла е вдясно от плътното и се е преобърнала в канавка. Прегледана е и е освободена за домашно лечение.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Катастрофа между лек автомобил и мотоциклет на бул. „3 март“ в Димитровград
Катастрофа между лек автомобил и мотоциклет на бул. „3 март“ в Димитровград
Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
Новини 30 08 2022
Новини 30 08 2022
Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата
Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Жители и гости на Черепово посрещнаха митрополит Киприан в обновената църква „Света Неделя“
Жители и гости на Черепово посрещнаха митрополит Киприан в обновената църква „Света Неделя“
преди 21 минути
В с. Мандра почетоха света Неделя
В с. Мандра почетоха света Неделя
преди 1 час
Отличиха двама митничари за разкриването на 1,6 млн. нелегални цигари и 4000 кг хладилен агент край Капитан Петко войвода
Отличиха двама митничари за разкриването на 1,6 млн. нелегални цигари и 4000 кг хладилен агент край Капитан Петко войвода
преди 1 час
Бомбената заплаха: „След два часа ще летите на парчета“
Бомбената заплаха: „След два часа ще летите на парчета“
преди 2 часа
Нов фалшив сигнал за бомба вдигна на крак полицията в Хасково
Нов фалшив сигнал за бомба вдигна на крак полицията в Хасково
преди 4 часа
Задържаха шестима за кражби на пари от болницата в Хасково, тротинетка и дини
Задържаха шестима за кражби на пари от болницата в Хасково, тротинетка и дини
преди 5 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Спортна зона – Спортна зона

Случаен виц

В с. Мандра почетоха света Неделя
Полицията спря два мотора без табели в Димитровград и дрогиран водач в Хасково

Откривам, че колкото по-усърдно работя, толкова повече късмет имам. - Томас Джеферсън

Последни обяви

Случайна рецепта

Сарми със сланина и сирене
Сарми със сланина и сирене

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.