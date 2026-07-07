Полицията спря два мотора без табели в Димитровград и дрогиран водач в Хасково

Трима нарушители на пътя са хванати в Хасково и Димитровград вчера, съобщиха от полицията.

Два нерегистрирани мотоциклета са установени в Димитровград. Униформените са ги спрели, тъй като забелязали, че им липсват регистрационните табели. На водачите им на 25 г. и 51 г. са съставени актове по Закона за движение по пътищата. По-възрастният е санкциониран и за управление без да притежава шофьорска книжка.

В управлението в Хасково е стартирало бързо производство срещу 37-годишен. Той е управлявал „Фолксваген“ и е спрян за проверка на булевард „България“. Използваното техническо средство показало употреба на амфетамин. Последвало е задържането му до 24 часа.