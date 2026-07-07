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Нов фалшив сигнал за бомба вдигна на крак полицията в Хасково

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    Нов сигнал за поставено взривно устройство в Съдебната палата в Хасково е подаден днес по имейл около 10:30 часа. За отправената заплаха потвърдиха за Haskovo.net от Областната дирекция на МВР.

    Изпратените на място полицейски служители са извършили щателна проверка на административната сграда, но съмнителни предмети не са открити. До евакуация на служителите не се е стигнало и работният процес е продължил в нормален режим.

    Припомняме, че само ден по-рано сходни заплахи бяха отправени към Съдебната палата и Община Хасково, като част от вълна от фалшиви сигнали в цялата страна.
    Източник: Haskovo.NET

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