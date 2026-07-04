От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

22 °C

Апелативният съд в Пловдив отмени присъдата за смъртта на Йордан Бозуков

Изображение 1 от 3
Покажи в галерия

    Пловдивският апелативен съд излезе с окончателно решение, с което изцяло отменя присъдата на Окръжен съд – Хасково срещу Лютви Ахмед Хасан и връща делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.

    61-годишният мъж е подсъдим за смъртта на 23-годишния хасковлия Йордан Бозуков, който загина след катастрофа на 20 март 2023 година край борса „Марица“. Лютви Хасан е управлявал автомобила си при наличие на 2.03 промила алкохол в кръвта, като отнесе колата на загиналия, а след инцидента избяга и се укри в Турция.

    Окръжен съд – Хасково постанови присъда за Хасан от 7 години лишаване от свобода, както и 10 години лишаване от управление на МПС. Семейството на загиналия Йордан Бозуков обаче обжалва присъдата с искане за по-тежко наказание. Подсъдъмият пък също обжалва пред Апелативния съд в Пловдив с искане за намаляване на наказанието. В крайна сметка по-висшата инстанция изцяло отмени присъдата. Според магистратите е нарушен принцип за „неизменност на състава“. Според НПК делото трябва да се разглежда от един и същ съдебен състав от започването до завършването на съдебното заседание. На разпоредителното заседание е участвал един съдебен заседател, а в последствие на негово място е определен друг.

    Според апелативните съдии, тъй като разпоредителното заседание е част от съдебното производство и в него се вземат съдбоносни решения по движението на делото, съставът е трябвало да остане идентичен. 

    Председателят на състава Миглена Тянкова, която е и председател на Апелативния съд в Пловдив обаче е подписала решението с особено мнение. Тя изразява несъгласие с колегите си и смята, че законът разграничава подготвителната фаза (разпоредителното заседание) от същинското съдебно следствие. Според нея резервният заседател правилно е встъпил в същинската фаза на събиране на доказателства, поради което нарушение няма и Апелативният съд е трябвало да се произнесе по същество относно размера на присъдата. Съдия Тянкова подчертава, че връщането на делото не е в интерес на правосъдието и ще натовари близките на жертвата с допълнителен емоционален разряд. Въпреки особеното мнение, решението на мнозинството е окончателно. 

    Процесът за смъртта на Йордан Бозуков ще започне отначало в Окръжен съд – Хасково пред съвсем нов съдебен състав.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (4)

    • 1
      12
      12тия
      41 -3
      18:12, 4 юли 2026
      Пълен абсурд ! Тоя боклук трябваше отдавна да търка нара в старозагорския ! Правосъдната система е абдикирала напълно !
      Отговор
      • Оо
        Оооо
        13 -2
        23:08, 4 юли 2026
        Ооооооффффф пародия.
        Това не е сериозно,
        Вие сериозни ли сте?
      • Бъ
        бъзз
        3 -5
        11:05, 5 юли 2026
        Трябваше да станете съдия и да ги решавате тия дела за един-два часа.
        Съдебната власт много е загубила.
      • До
        До-бъзз
        1 0
        17:41, 5 юли 2026
        Един такъв пиян ако ти помете детето друга песен ще пееш , нещастник !
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    P.I.F и Б.Т.Р взривиха публиката на Хасково РОК 2026
    P.I.F и Б.Т.Р взривиха публиката на Хасково РОК 2026
    преди 5 часа
    Здравноосигурените лица имат право на безплатен лекар и на морето
    Здравноосигурените лица имат право на безплатен лекар и на морето
    преди 11 часа
    Хасковски квартали са без вода заради авария в главен водопровод
    Хасковски квартали са без вода заради авария в главен водопровод
    преди 15 часа
    Божидар Саръбоюков с победа на турнира „Розаимпекс“
    Божидар Саръбоюков с победа на турнира „Розаимпекс“
    преди 16 часа
    Делегация от Ивайловград дари експонати на музея в Нова Орестиада
    Делегация от Ивайловград дари експонати на музея в Нова Орестиада
    преди 18 часа
    71 000 пенсионери в област Хасково ще получат по-високи пенсии във вторник
    71 000 пенсионери в област Хасково ще получат по-високи пенсии във вторник
    преди 18 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Изкуствен интелект, естествен интелект и разум

    Случаен виц

    Григор Димитров с поредна победа на Уимбълдън
    9-годишен барабанист излезе на сцената на Хасково Рок

    Пренеси духа на детето до старостта - в това е тайната на гения. - Олдъс Хъксли

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Кекс с ябълки
    Кекс с ябълки

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.