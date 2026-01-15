От х:

7 г. затвор за Лютви Хасан, причинил смъртта на Йордан Бозуков след катастрофа

    7 г. затвор и 10 г. без книжка получи хасковлията Лютви Хасан, който в пияно състояние причини смъртта на 23-годишния Йордан Бозуков след катастрофа и по-късно избяга в Турция. Присъдата бе постановена днес от тричленен съдебен състав с председател Красимир Димитров. Наказанието трябва да бъде изтърпяно при първоначален общ режим.

    61-годишният мъж бе признат за виновен, че на 20.03.2023 г., при управление на лек автомобил „Мерцедес“, по пътя от Хасково към Димитровград, в района на борса „Марица“ е причинил катастрофа с друг лек автомобил „Мерцедес“, управляван от младия хасковлия, който почина дни след инцидента. Тогава виновният водач е управлявал колата при наличие на 2.03 промила алкохол.

    Лютви Хасан беше задържан първоначално за 24 часа, но след освобождаването му, той изчезна в Турция. По думите му е бил там, за да се лекува. Близо година след трагедията, той се върна в родния си град и бе приведен към наказателна отговорност.

    След произнасяне на наказанието днес, той отказа да направи коментар за 1 минута.

    Прокурорът по делото Атанас Палхутев заяви, че предстои да бъде направен анализ на наказанието и вероятно ще бъде протестирано пред Апелативен съд – Пловдив.

    Бащата на загиналия Дани – Ясен Бозуков заяви, че такива присъди трудно се коментират, още повече когато става въпрос за детето им. Добави, че той и близките му са очаквали по-високо наказание и няма как да са доволни от определеното такова, защото синът им няма да се върне.

    В края на произнасянето на присъдата, съдия Красимир Димитров поднесе искрени съболезнования на близките на загиналия младеж. Уточни обаче, че магистратите са длъжни да се абстрахират от всякаква емоция при определяне на наказанието.

    Присъдата подлежи на обжалване и протест пред по-горната съдебна инстанция в 15-дневен срок.

    Изявления на страните по делото във видеото към публикацията. 

    Анета Кутелова

    Източник: Haskovo.NET

    Още новини от Хасково

    Наградиха победителите в Четвъртия фотоконкурс „Хасково – светла коледна приказка“ 2025
    преди 1 час
    11 318 фирми от Хасковско са на печалба, 2 004 са на загуба
    преди 1 час
    Yettel е сред десетте топ работодатели в телеком сектора в Европа
    преди 1 час
    Радослав Русев от Хасково беше награден с почетен плакет за отличното си представяне на Европейското първенство по кудо
    преди 1 час
    Паркирана кола се запали край езерото в „Кенана“
    преди 3 часа
    Скобата на ул. „Странджа планина“ в Хасково вече е премахната
    преди 4 часа

