11 318 фирми от Хасковско са на печалба, 2 004 са на загуба

14 477 фирми са осъществявали дейност в област Хасково през 2024 г. От дружествата (нефинансови предприятия) са представили годишен отчет за дейността си, сочат окончателните данни на Националния статистически институт. Това е с 0.2% повече спрямо предходната година.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял от всички предприятия – 95.0%. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 4.2%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.7%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от общия брой предприятия.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2024 г. е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 34.6% от общия брой на отчетените предприятия, следван от сектори „Селско, горско и рибно стопанство“ – 22.0% и „Преработваща промишленост“ – 7.8%.

Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2024 г. е печалба в размер на 519.3 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба са 11 318, със загуба – 2 004 , а с нулев финансов резултат – 1 155.