Радослав Русев от Хасково беше награден с почетен плакет за отличното си представяне на Европейското първенство по кудо

Състезателят по кудо Радослав Русев от Хасково беше награден с почетен плакет от Министреството на младежта и спорта за отличното си представяне на Европейското първенство по кудо. Отличието му беше връчено от началника на кабинета на министъра на младежта и спорта Росен Манасиев. Русев завоюва бронзов медал при мъжете, с което записа трето поредно отличие от Европейско първенство – постижение без аналог сред българските състезатели по кудо. В продължение на години Радослав Русев представя Хасково и България на европейско и световно ниво, като е единственият българин, медалист в три различни категории (индекси) на европейски първенства:

Сребърен медал – Каунас, Литва (2023), индекс 260

Златен медал – Рим, Италия (2024), индекс 270

Бронзов медал – Бургас, България (2025), индекс 250

Освен постоянството си на най-високото ниво, Русев е и българинът с най-много победи в кудо на международни турнири, което го утвърждава като един от най-успешните състезатели в този боен стил. По време на церемонията Росен Манасиев поздрави медалистите и подчерта, че техните успехи са резултат от дългогодишен труд, дисциплина и силен спортен дух – качества, които Радослав Русев доказва неизменно през своята кариера.