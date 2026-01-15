От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

8 °C

Радослав Русев от Хасково беше награден с почетен плакет за отличното си представяне на Европейското първенство по кудо

Изображение 1 от 2
Покажи в галерия

    Състезателят по кудо Радослав Русев от Хасково беше награден с почетен плакет от Министреството на младежта и спорта за отличното си представяне на Европейското първенство по кудо. Отличието му беше връчено от началника на кабинета на министъра на младежта и спорта Росен Манасиев. Русев завоюва бронзов медал при мъжете, с което записа трето поредно отличие от Европейско първенство – постижение без аналог сред българските състезатели по кудо. В продължение на години Радослав Русев представя Хасково и България на европейско и световно ниво, като е единственият българин, медалист в три различни категории (индекси) на европейски първенства:

    Сребърен медал – Каунас, Литва (2023), индекс 260

    Златен медал – Рим, Италия (2024), индекс 270

    Бронзов медал – Бургас, България (2025), индекс 250

    Освен постоянството си на най-високото ниво, Русев е и българинът с най-много победи в кудо на международни турнири, което го утвърждава като един от най-успешните състезатели в този боен стил. По време на церемонията Росен Манасиев поздрави медалистите и подчерта, че техните успехи са резултат от дългогодишен труд, дисциплина и силен спортен дух – качества, които Радослав Русев доказва неизменно през своята кариера.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Наградиха победителите в Четвъртия фотоконкурс „Хасково – светла коледна приказка“ 2025
    Наградиха победителите в Четвъртия фотоконкурс „Хасково – светла коледна приказка“ 2025
    преди 1 час
    11 318 фирми от Хасковско са на печалба, 2 004 са на загуба
    11 318 фирми от Хасковско са на печалба, 2 004 са на загуба
    преди 1 час
    7 г. затвор за Лютви Хасан, причинил смъртта на Йордан Бозуков след катастрофа
    7 г. затвор за Лютви Хасан, причинил смъртта на Йордан Бозуков след катастрофа
    преди 1 час
    Yettel е сред десетте топ работодатели в телеком сектора в Европа
    Yettel е сред десетте топ работодатели в телеком сектора в Европа
    преди 1 час
    Паркирана кола се запали край езерото в „Кенана“
    Паркирана кола се запали край езерото в „Кенана“
    преди 3 часа
    Скобата на ул. „Странджа планина“ в Хасково вече е премахната
    Скобата на ул. „Странджа планина“ в Хасково вече е премахната
    преди 4 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Daniel Verstappen & Nina Nikolina - RAYNA

    Случаен виц

    Паркирана кола се запали край езерото в „Кенана“
    11 318 фирми от Хасковско са на печалба, 2 004 са на загуба

    Разумният човек се приспособява към света; неразумния се опитва да приспособи света към себе си, затова и прогреса винаги зависи от неразумните. - Бърнард Шоу

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Руски бульон с ивици омлет
    Руски бульон с ивици омлет

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини