Паркирана кола се запали край езерото в „Кенана“

Лек автомобил „Сеат“ се възпламени край езерото в хасковския парк „Кенана“. Инцидентът стана малко преди 13 часа днес.

Колата била паркирана в края на асфалтовата алея. Водачката – млада жена от Хасково, пробвала да потегли, но двигателят не заработил. Заедно с нея били нейна приятелка и двете им деца – на 1 и 2 години. След като шофьорката не успяла да потегли, всички слезли от колата и се отправили към езерото, за да има време да потърси съдействие по телефона. В този момент видяла, че колата ѝ започнала да пуши откъм двигателя и се възпламенила.

Тя подала сигнал на спешния телефон 112. На място беше изпратен екип пожарникари за потушаване на огъня. Пристигнаха и полицаи за изясняване на случая.

При инцидента са нанесени материални щети по колата.