Пожар изпепели джипа на хасковлия посред нощ

    Джип „Чероки“ е горял в Хасково, съобщиха от полицията.

    В 04:22 часа вчера на спешния телефон е подаден сигнал за горящия автомобил на улица „Кресна“, паркиран пред дома на 31-годишния ѝ собственик. От пламъците са изгорели предната част на автомобила, таблото и седалките.

    Работата по изясняване причините за пожара са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство.

    Тази сутрин щетите от пожара личаха слабо. Изгорелият джип не беше на място. Стоеше само лек автомобил „Форд“, който е бил паркиран в съседство. Колата също е била засегната от пламъците – левият стоп и задната броня.

    На място беше възрастен мъж, който обясни, че и двете коли са негови, но джипът го карал сина му – д-р Тодор Каринков, който бил ветеринарен лекар в Хасково. Той не бил семеен. Таткото заяви, че няма представа каква е причината за пожара, защото той и синът му нямат врагове.

    Видеа по темата

