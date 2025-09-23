От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

27 °C

Видео камери са заснели двама, подпалили колата на Мечката в Хасково

Изображение 1 от 4
Покажи в галерия

    Камери за видеонаблюдение са заснели палежа на колата на улица „Гургулят“ 2 в Хасково.

    Припомняме, че инцидентът стана малко преди 2 часа снощи, когато лекият автомобил „Ауди“ е бил паркиран пред жилищна сграда, а наоколо е имало още много коли. На кадрите се виждат двама мъже, които обливат предницата на колата, вероятно със запалителна течност и веднага след това колата лумва в пламъци.

    Веднага излизат съседи и подават сигнал на спешния телефон 112. Според информацията от МВР-Хасково, автомобилът е собственост на 68-годишна жена. Според запознати, колата се използва от хасковлия с прякор Мечката. В потвърждение на това е и записът от камерата за видеоналюдение, от който се чува: „Колата на Мечката гори!“.

    Мъжът преди време влезе в медийното пространство след спречкване с полулярен гримьор от Хасково, който тогава беше задържан за нанасяне на телесна повреда.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Хасково е домакин на турнир от Тенис Европа
    Хасково е домакин на турнир от Тенис Европа
    преди 57 минути
    Аварии оставиха без вода улица в Свиленград и няколко села от област Хасково
    Аварии оставиха без вода улица в Свиленград и няколко села от област Хасково
    преди 1 час
    Децата на ФК „Хасково“ са вицешампиони на международен турнир в Солун
    Децата на ФК „Хасково“ са вицешампиони на международен турнир в Солун
    преди 2 часа
    4 банди на сцената в петото издание на „Кошера рок стейдж“
    4 банди на сцената в петото издание на „Кошера рок стейдж“
    преди 3 часа
    Такси закачи леко „Мерцедес“ пред Първа поликлиника в Хасково
    Такси закачи леко „Мерцедес“ пред Първа поликлиника в Хасково
    преди 3 часа
    Кола изгоря посред нощ в Хасково
    Кола изгоря посред нощ в Хасково
    преди 3 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Katy Perry - LIFETIMES

    Случаен виц

    Аварии оставиха без вода улица в Свиленград и няколко села от област Хасково

    Нищо велико на света не е извършено без страст. - Галилео Галилей

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Сладка запеканка със сушени плодове
    Сладка запеканка със сушени плодове

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини