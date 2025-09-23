Видео камери са заснели двама, подпалили колата на Мечката в Хасково

Камери за видеонаблюдение са заснели палежа на колата на улица „Гургулят“ 2 в Хасково.

Припомняме, че инцидентът стана малко преди 2 часа снощи, когато лекият автомобил „Ауди“ е бил паркиран пред жилищна сграда, а наоколо е имало още много коли. На кадрите се виждат двама мъже, които обливат предницата на колата, вероятно със запалителна течност и веднага след това колата лумва в пламъци.

Веднага излизат съседи и подават сигнал на спешния телефон 112. Според информацията от МВР-Хасково, автомобилът е собственост на 68-годишна жена. Според запознати, колата се използва от хасковлия с прякор Мечката. В потвърждение на това е и записът от камерата за видеоналюдение, от който се чува: „Колата на Мечката гори!“.

Мъжът преди време влезе в медийното пространство след спречкване с полулярен гримьор от Хасково, който тогава беше задържан за нанасяне на телесна повреда.