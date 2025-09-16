Горящ тир затвори стария път между Хасково и Кърджали, край село Мост

Тир, натоварен с битум, пламна по стария пътя между Хасково и Кърджали. Инцидентът стана около 16 часа днес край кърджалийското село Мост.

От пламъцте в тежкотоварното возило се е запалила и гората край пътя. На място бяха изпратени екипи от противопожарната служба в Кърджали.

"Около 18 часа днес гасенето на огъня продължаваше", каза хасковлия, попаднал в тапата от автомобили.

Заради пожара движението беше временно спряно. Трафикът се отбиваше по обходен маршрут. Полицейски екипи регулираха движението край разклона за село Малево в Хасковско и край разклона за село Чифлик в Кърджалийско.