Очакваната с голям интерес двуезична книга „Българин“ на Ивайло Балабанов /1945-2021/ ще бъде представена на ежегодния и популярен културен фестивал „Мистериите на Хухла – 2025“. Тя е издадена по случай 80-годишнината от рождението на бележития творец, който по думите на ценители е най-българският поет, а „животът му се сбира в две прости думи: „България“ и „Обичам“. Фестивалът в ивайловградското село Хухла ще се проведе от 20 до 22 септември и е организиран от Фондация „Хохла“ и Община Ивайловград.

„Стихотворенията, включени в „Българин“, разкриват необятния поетичен свят на Балабанов, който обхваща традиционни и модернистични подходи към философски, емоционални и патриотични теми“, пишат в предисловието доц. д-р Петя Цонева и Иван Бунков, инициатори на издаването на книгата, която излезе на бял свят с помощта на дарители.

Преводът на английски на по-голямата част от стихотворенията е дело на старши преподавателя Свилен Колев към катедра „Англицистика и американистика“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Редакционна помощ е оказал доц. д-р Глин Хамбрук, почетен преподавател в Мадридския университет „Комплутенсе“ и почетен научен сътрудник в Улвърхамптънския университет, Великобритания.

Автор на илюстрациите е талантливият художник от Кърджали Владимир Чукич с над 25 самостоятелни изложби в България и в чужбина. Чукич е оформител и на „Небесен гурбетчия“, знакова книга на Балабанов и любимо четиво на хиляди българи.

Отпечатването на двуезичната книга дава възможност поезията на Ивайло Балабанов да пътува по света, да бъде достъпна за сънародниците ни в чужбина, да се превърне в духовен мост между поколенията.

Под знака на необятната поезия на Ивайло Балабанов ще премине и представянето на международната академична програма „Живописна България. Български литературни маршрути“, за което в Хухла ще пристигнат учени от Пловдив, Анкара и Варшава. Интердисциплинарната научна програма обединява млади изследователи – българисти от 10 университета в Европа.

„Малкото село с голямо място в българската литература“, както нарече Хухла проф. д-р Хюсеин Мевсим от Университета в Анкара, е част от разработения от неговия екип литературен маршрут. „Най-забележителната особеност на това селце, сякаш забравено и от царя, и от Бога, е, че в него са родени трима значими представители на съвременната българска литература: поетите Петър Василев и Ивайло Балабанов и белетристът Иван Бунков“, отбелязва именитият литературен историк, изследовател на турско-българските културни и литературни отношения, преводач.

Поезията на Ивайло Балабанов и днешните въпроси към бъдещето са в основата на спектакъла „Дишай“, който дошлите на фестивала в Хухла ще гледат на магичния връх „Св. Илия“. Знакови стихове на Ивайло Балабанов ще звучат в изпълнение на младите актьори от трупата на НЧ „Пробуда 1914“ – Ивайловград. Постановчик на театралната провокация е актрисата Иванка Шекерова. Спектакълът, представян в различни градове, е носител на Специалната награда на Младежкия дом в град Раковски за ясно заявена социална позиция на театралния фестивал „Магията на живата сцена“.

В богатата програма на „Мистериите на Хухла – 2025“, със съдействието на община Ивайловград, е включена Национална научна конференция на тема „Родопите и Беломорието в Първата световна война“. Докладите на известните учени и музейни специалисти ще излязат в сборник със студии и статии.

Родопите са акцент и в художествената изложба – част от личната колекция на хасковския поет и ценител Хубен Стефанов. Под наслов „Магичните Родопи“ той показва в двора на Костадин Георгакиевата къща в Хухла красиви пейзажи, картини с родопски къщи, махали и села – дело на класици и млади български художници. В уютния двор художничката Мара Латева ще води увлекателен урок по рисуване на малки и големи. Пак там е представянето на „Последният войнишки император“, роман на Костадин Костадинов.

За първи път в празника ще се проведе и „Фестивал на кешкека“ с идеята това древно обредно ястие отново да се завърне в кулинарното изкуство на българите.

Кулминацията на празника е на сакралния връх „Илинденя“, където ще бъде връчена наградата „Почетен селянин на „Мистериите на Хухла – 2025“. „Род до род ни прави народ“ – така е озаглавен гала концертът на Националния фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ с диригент маестро Георги Андреев, който за пореден път ще омая публиката с вълшебни ритми, скъпи на всяко българско сърце. Накрая Хухленско хоро ще се извие с виртуозите на ансамбъл „Филип Кутев“ с пожелание до следващата среща в това чудотворно място – земя на родолюбие, вяра, гордост и духовност.

Кратката програма на „Мистериите на Хухла – 2025“ /20 – 22 септември/

20 септември

10:00 ч. В читалището на Хухла: Национална научна конференция посветена на 110 – годишнината от Първата световна война. Тема: „Участието на Родопите и Беломорието в Първата световна война“.

11:00 ч. Предаване на живо на М-ХАН.ТВ /Мистериозната Хухленска Академия на Науките/: „Хухла има сто лица“.

16:00 ч. В двора на Костадин Георгакиевата къща: Художествена изложба на тема „Магичните Родопи“.

16:30 ч. В двора на Костадин Георгакиевата къща: Урок по рисуване с Мара Латева

17:00 ч. В двора на Костадин Георгакиевата къща:. Представяне на „Последният войнишки император“, роман на Костадин Костадинов

20:30 ч. На връх Свети Илия: Представяне на спектакъла „Дишай“.

21 септември

10:00 ч. В читалището на Хухла: Премиера на новата двуезична книга „Българин на Ивайло Балабанов“

11:00 ч. В читалището на Хухла: „Хухла, малкото село с голям принос в националната литература“ – Десет европейски института представят научната си програма „Живописна програма. Литературни маршрути.“

15:00 ч. Под лозата на хоремага свободна сцена: „Ние сме в центъра на света, микрофонът е наш!“

17:00 ч. Под лозата на хоремага: „Фестивал на кешкека“

19:30 ч. Връх „Свети Илия“: Връчване на наградата „Почетен селянин на „Мистериите на Хухла“. Гала концерт „Род до род ни прави народ!“ на НФА „Филип Кутев“

21:00 ч. Връх „Свети Илия“: Хухленско хоро с виртуозите на ансамбъл „Филип Кутев“

22:00 ч. В центъра на Хухла: Концерт на певиците Мария Колева и Джанис.

22 септември

„Пътят на мистериите“ – Екскурзия до „Водопадчето светилище“ и „Камъните на Цар Дарий“.