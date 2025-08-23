От х:

Календар

Лавина от гняв след отказа за удостояване на Ивайло Балабанов за почетен гражданин на Хасково

Лавина от гняв се изля след като Общинският съвет на Хасково отхвърли предложението за удостояването на поета Ивайло Балабанов със званието „Почетен гражданин на Хасково“ – посмъртно. 24 часа след решението на местния парламент, не стихва общественото недоволство. Решението за това бе остро критикувано от писатели, поети, политици, общественици, журналисти, не само от Хасково, но от цяла България, та дори и отвъд границите на страната.

Предложението за удостояване на родопския рицар на поетичното слово с почетното звание бе от Инициативен комитет. То бе подкрепено от 11 общински съветници, „против“ гласуваха 25, а 1 глас беше недействителен. Вотът беше таен и няма как да се провери как всеки от съветниците е гласувал. Вариантът е да се интервюира всеки един от тях и да разчитаме на искреност в отговора, ако изобщо решат да го споделят своя вот.

Заговори се за прегласуване на предложението в извънредно заседание. „Към настоящия момент не мога нищо да ви кажа“, заяви председателят на Общинския съвет Таня Захариева по повод твърденията за прегласуване.

Общественият гняв обаче не стихва. „По повод отказа на хасковските народни избраници в Общинския съвет /говеда безпросветни...по Иван Вазов/ да отхвърлят избора за почетен гражданин на великия Български поет Ивайло Балабанов, мога като историк да припомня една случка от зората на Европейското възраждане. Ян Хус, който се бори за Нова Европа, отърсваща се от средновековното влияние на папството и Ватикана е осъден на изгаряне на клада и една възрастна женица подхвърля на кладата още малко съчки...последните думи на Ян Хус са: О, свещена простота!!! Дай Боже да ме разберат...ама едва ли!”, написа фоторепортерът на Haskovo.net, който има над 25 години педагогически стаж по история.

Педагогът и журналист от Първомай Теодора Кирякова също критикува решението на хасковските парламентаристи. „Общински съвет Хасково отхвърлил предложението посмъртно Ивайло Балабанов да стане почетен гражданин на града. След дни се навършват 80 години от рождението на поета. След още 80 години ще има хора, които ще помнят стиховете на Ивайло Балабанов, но едва ли някой ще помни от кого не е бил почетен. Защото поетът е национален изповедник, а поезията му е българска съкровищница. А мижитурките от хасковския парламент едва ли са чели поезията му“:
 
БЪЛГАРСКО СТИХОТВОРЕНИЕ
от Ивайло Балабанов
 
Момчета, знам, че вече ви дотегна
и хлябът сух, и голата ракия,
и тежкото небе на тази бедна
страна, в която няма прокопсия....
Великите ѝ царски идеали
днес вече са митичен архаизъм.
България търгува със парцали
от раклата на своя комунизъм.
България е гладна просякиня.
С душа поциганена, необута,
тя проси чуждоземна милостиня
по пътя между Лондон и Калкута.
Честта е болна, съвеста пияна,
а ореолите – алъш-вериши
и луд е, който плаче с Дебелянов
по някакави си белоцветни вишни.
Със страшна сила днес от небесата
виси един въпрос полуобесен:
Кажете ми къде е свободата
от синята ни ноемврийска есен?
Защо пирува с разни богаташи
и хитреци, дошли на власт и мода,
с дрогясали бандюги и апаши...
Защо е с тях? Защо не е с народа?
Момчета, знам, че е на халос туй, че
 
скърбим за свобода и бели вишни.
В земята на Васил Иванов Кунчев
днес всички романтици са излишни.
Но да запеем, дявол да го вземе,
със мъжки глас във тази нощ безродна
и нека екне – като в турско време,

„Къде си, вярна ти, любов народна?"

Далеч не са само това критиците, има и още, и още. Социалните мрежи са залети от неодобрение и гневни постове. Българската общественост се надява, че общинските съветници от Хасково ще се вразумят и ще намерят начин да се поправят. Повече за биографията и творчеството на поета Ивайло Балабанов може да видите тук

Източник: Haskovo.NET

Коментари в сайта (3)

  • 1
    Мо
    може би
    6 0
    11:31, 23 авг 2025
    заради това стихотворение:Европа, млада и непохитена,
    четеше своя рицарски роман,
    когато, във зора незазорена,
    загина рицарят Иван-Шишман.
    Европа плачеше за Жулиета,
    Европа се прехласваше по Бах...
    А, с вълчи вой, в тракийските полета,
    вървяха глутниците на Аллах.
    Когато обкръжена от слугини,
    тя тънеше в охолство и разкош,
    във Солун, на пазара за робини,
    гяурките вървяха пет - за грош.
    Когато тя строеше катедрали,
    и замъци... Във стария Балкан
    скърбяха тънки липови кавали
    и плачеха за Алтанлъ Стоян.Въздигаха се кървави калета,
    градени със отрязани глави.
    И, всъщност, си остана непревзета
    страната на хайдушките орли.
    А беше колкото калпак голяма,
    широка колкото следа от лъв,
    но се превърна в страшна вълча яма,
    покрита с кости и залята с кръв.
    Със кремъклийка пушка, с проста сопа,
    със камък и стрели от бучиниш,
    дедите ни завардиха Европа
    и турците не стигнаха Па
    Отговор
    • ..
      ...
      4 0
      11:35, 23 авг 2025
      ......и турците не стигнаха Париж!
  • 2
    Хи
    Химената
    1 0
    12:20, 23 авг 2025
    Мизерни пачи гнусни ! Ще ви натъпча със свински глави ! Те като ги гледаме Бунаря и Велито , трудно си писаха имената на български в училище , сега незнам как е .
    Отговор
Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

