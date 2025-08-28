Обсъждат идеята улица или площад в Хасково да носят името на Ивайло Балабанов

Улица, площад или културна институция да носят името на Ивайло Балабанов, предлагат от Инициативния комитет за отбелязване на 80-годишнината от рождението на един от най-големите съвременни български поети.

„Приемам идеята, тя може да се реализира много бързо, още в рамките на годината, в която той навършва 80 години, стига да бъде подкрепена от общинските съветници“, каза на пресконференция кметът на Хасково Станислав Дечев.

Пресконференцията в БТА-Хасково беше свикана от Инициативния комитет, с председател Стойка Мариновска. Поводът беше вълната от недоволство, заляла не само Хасково, но и страната след като Общинският съвет не прие Ивайло Балабанов да бъде удостоен посмъртно за почетен гражданин.

На брифинга стана ясно, че и кметът Станислав Дечев, и председателят на Общинския съвет Таня Захариева, не просто подкрепят идеята, но и дори са станали членове на Инициативния комитет.

Пресконференцията започна с едноминутно мълчание в чест на „небесния гурбетчия“ Ивайло Балабанов, който днес трябваше да навърши 80 години.

Комуникационни грешки и юридически недомислия са причината искането на Инициативния комитет да бъде внесено за разглеждане в Общинския съвет близо месец след крайния срок. Първоначално идеята е представена като инициатива на местно литературно списание, чийто издател е Стойка Мариновска.

В последствие се създава Инициативен комитет, но докато той внесе официално предложението Ивайло Балабанов да бъде почетен гражданин на Хасково, законният срок е изпуснат. И се оказва, че докладната, внесена в Общинския съвет е обречена, защото противоречи на правилника за работата на Общинския съвет. (Друг въпрос е защо докладната изобщо е била допусната за гласуване, след като е юридически несъстоятелна).

Със сигурност Ивайло Балабанов ще стане почетен гражданин на Хасково, но това няма да се случи за този 8 септември. Не заради нежелание от институциите, а защото юридически сроковете са пропуснати.

„Разбира се, ако общинските съветници решат, може Ивайло Балабанов да бъде удостоен със званието почетен гражданин и в рамките на тази година. Юридически това е възможно да стане още на заседанието на Общинския съвет през ноември. Но тогава ще се загуби елемента на тържественост“, смята кметът Станислав Дечев.