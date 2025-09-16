От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

24 °C

Трима пострадаха при обръщане на кола по таван край Хасково

Изображение 1 от 10
Покажи в галерия

    Трима души пострадаха при катастрофа край Хасково. Инцидентът стана около 17 часа днес с лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с кърджалийска регистрация.

    По първоначална информация, колата се е движила откъм село Манастир, минала е край птицекомбината и водачът е опитал да направи десен завой към детелината в посока село Конуш, но е изгубил контрол над управлението. Автомобилът излязъл вляво от пътя и се е обърнал по таван.

    След инцидента тримата пътници са били откарани с линейки в хасковската болница.

    На мястото на произшествието имаше пътни полицаи за изясняване на случая. Движението в района беше временно затруднено.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
    Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
    Новини 30 08 2022
    Новини 30 08 2022
    Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
    Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
    24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
    24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
    Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
    Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
    Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
    Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
    Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
    Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
    Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата
    Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата
    Шофьор на ТИР загина след като се вряза в дърводелски цех
    Шофьор на ТИР загина след като се вряза в дърводелски цех

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Горящ тир затвори стария път между Хасково и Кърджали, край село Мост
    Горящ тир затвори стария път между Хасково и Кърджали, край село Мост
    преди 1 час
    „Българин“ на Ивайло Балабанов – връх в „Мистериите на Хухла“
    „Българин“ на Ивайло Балабанов – връх в „Мистериите на Хухла“
    преди 2 часа
    Деветокласник стреля с пистолет през прозореца на хасковско училище
    Деветокласник стреля с пистолет през прозореца на хасковско училище
    преди 3 часа
    ПМГ-Хасково с престижната награда на Европейската комисия за иновативно образование
    ПМГ-Хасково с престижната награда на Европейската комисия за иновативно образование
    преди 4 часа
    С тържествен ритуал Хасково ще чества Деня на независимостта на България
    С тържествен ритуал Хасково ще чества Деня на независимостта на България
    преди 5 часа
    Арестуваха трима пияни или дрогирани шофьори
    Арестуваха трима пияни или дрогирани шофьори
    преди 8 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Изкуствен интелект, естествен интелект и разум

    Случаен виц

    Горящ тир затвори стария път между Хасково и Кърджали, край село Мост

    За да постигнеш нещо в живота, представи си, че вече го имаш. - Ричард Бах

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Гозба с кайма
    Гозба с кайма

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини