Трима пострадаха при обръщане на кола по таван край Хасково

Трима души пострадаха при катастрофа край Хасково. Инцидентът стана около 17 часа днес с лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с кърджалийска регистрация.

По първоначална информация, колата се е движила откъм село Манастир, минала е край птицекомбината и водачът е опитал да направи десен завой към детелината в посока село Конуш, но е изгубил контрол над управлението. Автомобилът излязъл вляво от пътя и се е обърнал по таван.

След инцидента тримата пътници са били откарани с линейки в хасковската болница.

На мястото на произшествието имаше пътни полицаи за изясняване на случая. Движението в района беше временно затруднено.