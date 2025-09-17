От х:

Жълт код за вятър в сряда в Хасковско

Жълт код за вятър е в сила за днес в Хасковска област, съобщиха от НИМХ. Предупреждението важи за общините Хасково, Димитровград, Минерални бани и Симеоновград.

Ще духа временно силен и поривист северозападен вятър, с пориви до 20 м/с.

През деня ще бъде предимно облачно, но на моменти слънцето ще грее. Ще бъде сравнително топло, но малко по-хладно от вчера. Максималната температура в региона ще достигне 28 градуса.

През нощта ще е ясно. В четвъртък ще е слънчево, но отново ветровито, като дневните стойности ще останат сравнително високи.

Трима пострадаха при обръщане на кола по таван край Хасково
Още един е задържан за стрелбата в Спортното училище в Хасково

