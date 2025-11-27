Оранжев и жълт код за валежи в Хасковско в четвъртък

Оранжев и жълт код е в сила за днес в Хасковска област, съобщиха от НИМХ.

Оранжев код е обявен за община Ивайловград, където количествата на дъжда ще бъдат между 35 и 65 литра на квадратен метър.

Жълт код е в сила за останалите 10 общини в региона, в които се очакват количества между 20 и 35 литра на квадратен метър.

През деня ще духа от слаб до умерен вятър. Дневните стойности ще бъдат сравнително високи за този период на годината. Максималната температура в региона ще достигне 15 градуса.

Валежи ще има през нощта, включително и в петък.