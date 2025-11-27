От х:

Оранжев и жълт код за валежи в Хасковско в четвъртък

Оранжев и жълт код е в сила за днес в Хасковска област, съобщиха от НИМХ.

Оранжев код е обявен за община Ивайловград, където количествата на дъжда ще бъдат между 35 и 65 литра на квадратен метър.

Жълт код е в сила за останалите 10 общини в региона, в които се очакват количества между 20 и 35 литра на квадратен метър.

През деня ще духа от слаб до умерен вятър. Дневните стойности ще бъдат сравнително високи за този период на годината. Максималната температура в региона ще достигне 15 градуса.

Валежи ще има през нощта, включително и в петък. 

Продават на търг мобилни телефони, строителни материали, дрехи и обувки, конфискувани на границата
преди 17 часа
Започна изграждането на новия водопровод на ул. „Георги Китов"
преди 17 часа
С битките по бадминтон завършиха ученическите игри в Хасково
преди 19 часа
13 769 ще получат помощи за отопление в региона, отказите са 2 675
преди 19 часа
От печка на дърва е предизвикан пожарът в автосервиза в Димитровград
преди 22 часа
Хванаха дрогиран без книжка на тротинетка без регистрация
преди 22 часа

