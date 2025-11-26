Жълт код за силен южен вятър в сряда

Жълт код за силен вятър е в сила за днес в Хасковска област, съобщиха от НИМХ. Предупреждението важи за 9 общини в региона, с изключение на Димитровград и Минерални бани.

Ще духа умерен до силен и поривист южен вятър със средна скорост между 50 и 69 км/ч и с пориви до 90 км/ч.

През деня ще бъде предимно облачно, като слънцето ще се показва, но за кратко. Ще бъде сравнително топло за този период на годината. Максималната температура в региона ще достигне 19 градуса.

Вятър ще духа и през нощта, като в началото на новото денонощие ще започнат валежи. Дъжд ще вали и в четвъртък.