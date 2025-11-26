От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

8 °C

Жълт код за силен южен вятър в сряда

Жълт код за силен вятър е в сила за днес в Хасковска област, съобщиха от НИМХ. Предупреждението важи за 9 общини в региона, с изключение на Димитровград и Минерални бани.

Ще духа умерен до силен и поривист южен вятър със средна скорост между 50 и 69 км/ч и с пориви до 90 км/ч.

През деня ще бъде предимно облачно, като слънцето ще се показва, но за кратко. Ще бъде сравнително топло за този период на годината. Максималната температура в региона ще достигне 19 градуса.

Вятър ще духа и през нощта, като в началото на новото денонощие ще започнат валежи. Дъжд ще вали и в четвъртък.

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Изложбата „В духа на ... Димитър Иванов – Лицо“ предизвика истински фурор
Изложбата „В духа на ... Димитър Иванов – Лицо“ предизвика истински фурор
преди 14 часа
Делян Добрев: Съдът ни е като от Африка
Делян Добрев: Съдът ни е като от Африка
преди 16 часа
Много ценни медали за състезателите на „Виолена“ от държавното първенство по аеробика
Много ценни медали за състезателите на „Виолена“ от държавното първенство по аеробика
преди 16 часа
Три медала и отборна купа за хасковските щангисти на Държавното първенството
Три медала и отборна купа за хасковските щангисти на Държавното първенството
преди 16 часа
Нов фалстарт по делото за присвояване срещу бивша общинска служителка заради отвод на съдия
Нов фалстарт по делото за присвояване срещу бивша общинска служителка заради отвод на съдия
преди 17 часа
Два леки автомобила изгоряха при пожар в автосервиз, механик е обгазен
Два леки автомобила изгоряха при пожар в автосервиз, механик е обгазен
преди 18 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Какво вещаят звездите за всеки астрологичен знак през 2025 година?

Случаен виц

Изложбата „В духа на ... Димитър Иванов – Лицо“ предизвика истински фурор

Или вдигаш прах, или гълташ прах. - Хенри Кисинджър

Последни обяви

Случайна рецепта

Пълнено пиле с плънка от сирене
Пълнено пиле с плънка от сирене

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини