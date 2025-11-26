От х:

От печка на дърва е предизвикан пожарът в автосервиза в Димитровград

    От печка на дърва е предизвикан пожарът в автосервиз в Димитровград, при който пострада механик и изгоряха два леки автомобила, като бе засегнат и трети, съобщиха от полицията.

    Сигнал за инцидента е бил подаден в 10 часа на спешния телефон 112. Съобщението е било за пожар в две клетки в автосервиз на улица „Гоце Делчев“. След потушаването на огъня, изпратените на място екипи са установили, че пламъците в металните клетки са възникнали от печка на дърва. Вследствие от пожара са изгорели „Фолксваген“ и „Нисан“, а частично е увреден „Додж Калибър“.

    Пострадал е и наемателят на сервиза – мъж на 66 г., който е с леки изгаряния. Той е прегледан, обработен и освободен за лечение в дома си, без опасност за живота. Помещението – 80 кв.м метална конструкция, покрита с ламарина е изгоряло напълно. Заведено е досъдебно производство.

    Източник: Haskovo.NET

