Продават на търг мобилни телефони, строителни материали, дрехи и обувки, конфискувани на границата

Обявена е публична продажба чрез търг с тайно наддаване на разнообразни стоки, задържани при митнически проверки на ГКПП „Капитан Андреево“ в периода от 2021 до 2024 година, съобщиха от Агенция „Митници“.

Сред обявените на търг стоки са мобилни телефони и аксесоари за тях, строителни материали, текстилни изделия – дрехи, платове, спално бельо, обувки. За стоките вече са приключили досъдебните или административнонаказателните производства. Продажбата се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Стоките са обявени в 20 групи като в една от тях са включени 200 смарт телефона, открити при митническа проверка на лек автомобил, пътуващ от България за Турция. Мобилните телефони са били укрити около двигателя. В друга група са включени части за ловна пушка и машина за пълнене на патрони, които митническите служители открили, укрити в кашони сред багажа на турски гражданин, пътуващ за Германия. На търг се продават и 1050 изпарителни глави за електронни наргилета, които укрил около кръста си със стреч фолио, български гражданин, пътуващ към Турция.

Желаещите да участват в търга трябва да подадат заявление по образец за всяка група поотделно, както и ценово предложение. За участие в търга се внася и депозит за всяка група от стоки. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Териториална дирекция Митница Бургас в Свиленград, ул. „Асен Илиев“ № 1.

Пълна информация за търга е публикувана на интернет страницата на Агенция „Митници“ в секция „Публични продажби и търгове“ – „Публични продажби по ДОПК“.

Източник: Haskovo.NET

