ОФК „Хасково“ и „Димитровград“ с домакинства в последния кръг от есенния полусезон

Отборите на ОФК „Хасково“ и „Димитровград“ ще се опитат да завършат есенния полусезон във футболното първенство с победи. И двата тима са домакини през уикенда. Утре от 14:30 часа хасковлии приемат силно представящия се от началото на сезона тим на „Левски“ (Карлово). „Сините“ показват добри резултати и заслужено са трети във временното класиране. Хасковлии от своя страна бяха влезли в серия от пет поредни победи във всички турнири, но в миналия кръг загубиха с 2:1 от „Родопа“. В предстоящия мач Живко Желев няма да може да разчита на наказаните Тейнур Марем и Берк Шефкед. Под въпрос заради контузии са Красимир Илиев, Юлий Шекеров и Владислав Узунов. Костадин Пеев още не е напълно възстановен.

"Играем срещу отбор, който се представя добре. По-добре е да играем срещу такива отбори да можем да покажем, че не сме лоши и сме надградили. Ще се постараем да спечелим мача със сигурност. Смятам, че имаме шансове, особено ако се върнат контузените“, сподели пред клубния сайт наставникът на хасковлии Живко Желев.

За победа утре ще излезе и „Димитровград“. След серия от слаби резултати синьо-жълтите най-после записаха успех и в миналия кръг победиха „Гигант“ (Съединение). Сега на стадион „Миньор“ ще пристигне „Атлетик“. „Баските“ от Куклен са 15-ти в таблицата, докато димитровградчани са 17-ти. И двата отбора имат нужда от точки, за да са по-спокойни през зимната пауза.

Източник: Haskovo.NET

