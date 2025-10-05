ФК „Хасково“ спечели градското дерби, след като изоставаше в резултата

ФК „Хасково“ спечели с 3:1 срещу другия хасковски отбор от четвърта лига „ХФК“ в градското дерби. В мача от 6-ия кръг на областната група Иван Скерлев откри от дузпа за ХФК.

Последва подем в играта на ФК „Хасково“ и Павел Кочев, Димитър Палазов и Иван Калинов се разписаха за крайното 3:1.

В останалите срещи от кръга „Любимец 2000“ разгроми „Хеброс“ (Харманли) с 6:0, ФК „Харманли“ победи с 3:0 „Бригада“ (Димитровград), ОФК „Хасково II“ и ФК „Свиленград“ заваршиха с нулево реми, „Любимец 2018“ се наложи с 3:2 в оспорван мач с „Раковски“ (Ивайловград).