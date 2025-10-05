От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

16 °C

ФК „Хасково“ спечели градското дерби, след като изоставаше в резултата

Изображение 1 от 26
Покажи в галерия

    ФК „Хасково“ спечели с 3:1 срещу другия хасковски отбор от четвърта лига „ХФК“  в градското дерби. В мача от 6-ия кръг на областната група Иван Скерлев откри от дузпа за ХФК.

    Последва подем в играта на ФК „Хасково“ и Павел Кочев, Димитър Палазов и Иван Калинов се разписаха за крайното 3:1. 

    В останалите срещи от кръга „Любимец 2000“ разгроми „Хеброс“ (Харманли) с 6:0, ФК „Харманли“ победи с 3:0 „Бригада“ (Димитровград), ОФК „Хасково II“ и ФК „Свиленград“ заваршиха с нулево реми, „Любимец 2018“ се наложи с 3:2 в оспорван мач с „Раковски“ (Ивайловград).

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    Насрочиха за следващата седмица отложения мач на „Саяна Хасково“ с „Черноморец“
    Насрочиха за следващата седмица отложения мач на „Саяна Хасково“ с „Черноморец“
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Невъзможните вратарски спасявания от Бундеслигата
    Невъзможните вратарски спасявания от Бундеслигата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    „Хасково“ победи „Чавдар“ с 91:72 и е първи в баскетболната втора лига
    „Хасково“ победи „Чавдар“ с 91:72 и е първи в баскетболната втора лига
    преди 1 час
    „Рено“ удари „Нисан“ на бул „Освобождение“ в Хасково
    „Рено“ удари „Нисан“ на бул „Освобождение“ в Хасково
    преди 6 часа
    Хванаха 7 търговци за по-малко от час да нарушават изискванията за цени в евро
    Хванаха 7 търговци за по-малко от час да нарушават изискванията за цени в евро
    преди 7 часа
    Затвориха бул. „Стефан Стамболов“ заради строеж
    Затвориха бул. „Стефан Стамболов“ заради строеж
    преди 8 часа
    С празнична служба и концерт отпразнуваха 100-годишния юбилей на арменската църква и училище в Хасково
    С празнична служба и концерт отпразнуваха 100-годишния юбилей на арменската църква и училище в Хасково
    преди 9 часа
    Недекларирани 8 тона химически продукти задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево
    Недекларирани 8 тона химически продукти задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево
    преди 9 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    От мерак – гост актьорът и режисьор Делян Илиев

    Случаен виц

    „Хасково“ победи „Чавдар“ с 91:72 и е първи в баскетболната втора лига

    Удоволствието си има предимство: за разлика от щастието то съществува. - Фредерик Бегбеде

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Великденско гнездо с бадеми
    Великденско гнездо с бадеми

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини