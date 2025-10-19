От х:

„Локо“ с минимален успех над ОФК „Хасково“

В последна среща от 13-ти кръг на Трета Югоизточна лига ОФК „Хасково“ гостува на дубъла на „Локомотив“ (Пловдив). Получи се доста нервен мач, с претенции към съдията. В хода на срещата от двата щаба оспорваха отсъждания на главния рефер. Имаше претенции за неотсъдени засада, както и за неотсъдени дузпи. В крайна сметка домакините успяха да победят с минималното 1:0. Единственото попадение в мача бе реализирано в 68-та минута, а негов автор бе Тони Лесов. От щаба на „Хасково“ и в този случай имаха претенции за засада на Лесов, но исканията им останаха без реакция на съдията. 

В края на двубоя все пак хасковлии можеха да изравнят, но не успяха. 

В сряда и двата отбора имат мачове. Двубоите са отложени от 12-ти кръг. ОФК „Хасково“ приема „Нефтохимик“, а „Локомотив“ гостува на „Ямбол“. 

Източник: Haskovo.NET

