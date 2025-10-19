Баскетболистите на „Хасково“ биха „Левски“ за четвърти успех през сезона

В мач от регион „Запад“ на баскетболната „А“ група „Хасково“ посрещна „Левски А“. Дербито се игра в зала „Дружба“.

Двубоят бе много оспорван, а победител излезе тимът на „Хасково“.

В последната част се стигна до няколко обрата. В крайна сметка „Хасково“ поведе и стигна до успеха с 81:72 точки. По този начин играчите на Янко Желев продължават със стопроцентовата си успеваемост. Тимът е с четири победи.

За успеха в зала „Дружба“ Георги Бързаков вкара 19 точки, 17 реализира Томас Читадзе, капитанът Динко Христов наниза 16 т., а Милен Дудев – 13 т. Най-резулатен за „сините“ е Павел Мангуров – 23 т.

На 26 октомври от 18 часа Хасково приема Видабаскет.