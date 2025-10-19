ДПС с пробив в община Димитровград. Христина Статева е кмет на Черногорово

Приключиха частичните кметски избори в село Черногорово. Жителите на населеното място си избраха за кмет Христина Статева от ДПС. По този начин партията бележи първи пробив на територията на общината. Статева спечели изборите с 251 гласа. Опонентката й от ГЕРБ Лидия Молева е с 224 гласа. 8 са недействителни бюлетини и с 3 е гласувано с „не подкрепям никого“. Данните са публикувани от Общинската избирателна комисия.

На балотажа в село Черногорово днес са гласували 486 от 791 избиратели по списък.