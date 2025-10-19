От х:

ДПС с пробив в община Димитровград. Христина Статева е кмет на Черногорово

Приключиха частичните кметски избори в село Черногорово. Жителите на населеното място си избраха за кмет Христина Статева от ДПС. По този начин партията бележи първи пробив на територията на общината. Статева спечели изборите с 251 гласа. Опонентката й от ГЕРБ Лидия Молева е с 224 гласа. 8 са недействителни бюлетини и с 3 е гласувано с „не подкрепям никого“. Данните са публикувани от Общинската избирателна комисия.

На балотажа в село Черногорово днес са гласували 486 от 791 избиратели по списък.

Източник: Haskovo.NET

Дневен ред: Последната роля на Доган. Интервю с Касим Дал
АПС на Ахмед Доган регистрира листата си в Хасково
Делян Пеевски – водач на листата на „ДПС-Ново начало" в Хасково
Напрежение пред зимните сараи на Доган в "Бояна" и сблъсъци с полицията
    Пъ
    Пъпеша
    23:53, 19 окт 2025
    Честито на потърпевшите да се готвят Хасково Харманли Симеоновград Димитровград и всички градове и села където фекалопитеците ходят на майната си вместо да гласуват а другите ядът кебапчета
