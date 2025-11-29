От х:

„Хасково“ излиза в пълен състав срещу лидера в баскетболното първенство

Баскетболният „Хасково“ играе тази седмица срещу лидера в регион „Запад“ на „А“ група „Видабаскет“. Двубоят от 11-ти кръг на първенството е утре (30.11) в зала „Фестивална“ във Видин. 

Преди тази среща домакините са на първо място с 15 точки от осем победи и една загуба. Хасковлии са трети с 11 пункта от седем успеха и две поражения.

Тимът на Янко Желев ще търси реванш от този съперник, след като по-рано през сезона „Видабаскет“ спечели срещата между тези два отбора. Тогава обаче от състава на „Хасково“ отсъстваха четирима основни играли. Сега картинката е друга. От щаба на „Хасково“ съобщиха за Haskovo.net, че този път всички ключови играчи са на линия и ако не се случи нещо в последния момент, групата ще е пълна. 

Старши треньорът на гостуващия тим се надява от елитния „Берое“ да пуснат за мача Кристиян Желев и Кристиян Челенков. 

„Видабаскет е добър отбор, с класна селекция. Този път обаче ще мога да разчитам на пълна ротация, защото всички основни състезатели са на линия. Ще играем за победа и имаме реален шанс да я постигнем“, заяви Янко Желев. 

Източник: Haskovo.NET

