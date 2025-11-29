От х:

От районното мюфтийство провеждат базар в подкрепа на сираци

    Благотворителен базар в помощ на деца сираци се провежда в центъра на Хасково.

    Събитието е организирано от мюфтийството. Предлагат се вкусотии, както и нехранителни продукти. Масата е разположена пред Ески джамия.

    Кампанията „Седмица на сираците“ се провежда на национално ниво от 2013 година. 

    Кампанията включва и провеждането на лекции. Събраните средства постъпват в специален фонд. Чрез него деца до 16-годишна възраст, които са загубили своите родители, получават месечна помощ в размер на 90 лева. През месец Рамазан сираците получават и надбавка. Всяко районно мюфтийство подава списък с децата от съответния регион.

    Към настоящия момент се подпомагат 626 деца. 

    Средства се събират и в каси в районните мюфтийства в страната. 

