От районното мюфтийство провеждат базар в подкрепа на сираци

Благотворителен базар в помощ на деца сираци се провежда в центъра на Хасково.

Събитието е организирано от мюфтийството. Предлагат се вкусотии, както и нехранителни продукти. Масата е разположена пред Ески джамия.

Кампанията „Седмица на сираците“ се провежда на национално ниво от 2013 година.

Кампанията включва и провеждането на лекции. Събраните средства постъпват в специален фонд. Чрез него деца до 16-годишна възраст, които са загубили своите родители, получават месечна помощ в размер на 90 лева. През месец Рамазан сираците получават и надбавка. Всяко районно мюфтийство подава списък с децата от съответния регион.

Към настоящия момент се подпомагат 626 деца.

Средства се събират и в каси в районните мюфтийства в страната.