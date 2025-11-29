От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

10 °C

ОФК „Хасково“ тресна „Левски“ за финал на есенния полусезон

Изображение 1 от 15
Покажи в галерия

    Мачът на стадион „Хасково“ започна отлично за домакините. Още в третата минута Юлий Шекеров даде аванс на отбора си. При изпълнение на корнер таранът се извиси над всички в наказателното поле на гостите и след удар с глава откри резултата. 

    След още 15 минути „Хасково“ вече водеше с 2:0. Красимир Илиев шутира отдалеч, вратарят на „Левски“ Тодор Малинов сгреши фатално при опита си да улови топката и я изпусна зад себе си. 

    До края на полувремето футболистите и на двата отбора организираха атаки, но до нов гол не се стигна. Най-близо до попадение бе Шекеров, който в 35-та минута от отлична позиция пропусна да направи резултата 3:0.

    След паузата играчите от Карлово натиснаха съперника си. Хасковлии бързо се отърсиха и отново взеха инициативата. В 65-та минута гостите намалиха резултата. Друг бивш играч на „Саяна Хасково“ – Милен Танев бе най-съобразителен в наказателно поле на домакините и отблизо вкара за 2:1. 

    И двата отбора продължиха да организират атаки. В 80-та минута гостите останаха с човек по-малко на терена. Даниел Коков, който беше последен в защита за „Левски“, събори Христо Бойков и получи втори жълт картон. 

    В последните минути се получи двуостра игра, но повече попадения не бяха отбелязани. Така ОФК „Хасково“ завърши есенния полусезон с победа. Отборът е на 8-мо място с 26 точки. 

    Пролетният дял от първенството тимът на Живко Желев ще започне с домакинство на „Марица“ (Милево). Коментар на наставника във видеото към статията.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Жители на Минерални бани още чакат дърва за огрев заради съдебни дела и прегласуване на докладна
    Жители на Минерални бани още чакат дърва за огрев заради съдебни дела и прегласуване на докладна
    преди 4 часа
    От районното мюфтийство провеждат базар в подкрепа на сираци
    От районното мюфтийство провеждат базар в подкрепа на сираци
    преди 6 часа
    „Хасково“ излиза в пълен състав срещу лидера в баскетболното първенство
    „Хасково“ излиза в пълен състав срещу лидера в баскетболното първенство
    преди 9 часа
    ВиК Хасково изцяло реконструира две помпени станции в община Симеоновград
    ВиК Хасково изцяло реконструира две помпени станции в община Симеоновград
    преди 9 часа
    Жълт код за значителни валежи в Хасково
    Жълт код за значителни валежи в Хасково
    преди 10 часа
    Багер и лека кола се сблъскаха на пътя за Узунджово
    Багер и лека кола се сблъскаха на пътя за Узунджово
    преди 1 ден

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    От мерак – гост хореографът Йорданка Йочева

    Случаен виц

    От районното мюфтийство провеждат базар в подкрепа на сираци

    Трябва да се внимава с две неща - собствената глупост и чуждата мъдрост. - Ерик Берн

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Гулаш с телешко месо, домати и мащерка
    Гулаш с телешко месо, домати и мащерка

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини