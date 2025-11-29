ОФК „Хасково“ тресна „Левски“ за финал на есенния полусезон

Мачът на стадион „Хасково“ започна отлично за домакините. Още в третата минута Юлий Шекеров даде аванс на отбора си. При изпълнение на корнер таранът се извиси над всички в наказателното поле на гостите и след удар с глава откри резултата.

След още 15 минути „Хасково“ вече водеше с 2:0. Красимир Илиев шутира отдалеч, вратарят на „Левски“ Тодор Малинов сгреши фатално при опита си да улови топката и я изпусна зад себе си.

До края на полувремето футболистите и на двата отбора организираха атаки, но до нов гол не се стигна. Най-близо до попадение бе Шекеров, който в 35-та минута от отлична позиция пропусна да направи резултата 3:0.

След паузата играчите от Карлово натиснаха съперника си. Хасковлии бързо се отърсиха и отново взеха инициативата. В 65-та минута гостите намалиха резултата. Друг бивш играч на „Саяна Хасково“ – Милен Танев бе най-съобразителен в наказателно поле на домакините и отблизо вкара за 2:1.

И двата отбора продължиха да организират атаки. В 80-та минута гостите останаха с човек по-малко на терена. Даниел Коков, който беше последен в защита за „Левски“, събори Христо Бойков и получи втори жълт картон.

В последните минути се получи двуостра игра, но повече попадения не бяха отбелязани. Така ОФК „Хасково“ завърши есенния полусезон с победа. Отборът е на 8-мо място с 26 точки.

Пролетният дял от първенството тимът на Живко Желев ще започне с домакинство на „Марица“ (Милево). Коментар на наставника във видеото към статията.