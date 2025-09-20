От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

24 °C

Два гола в началото на двете полувремена донесоха победата на „Хасково“ над „Загорец“

Изображение 1 от 24
Покажи в галерия

    ОФК „Хасково“ записа втората си победа през този сезон. В среща от 8-ми кръг на Трета Югоизточна лига домакините се наложиха над „Загорец“. 

    Победата дойде след два гола на Юлий Шекеров. Таранът се разписа на два пъти в началото на двете полувремена. Още във втората минута Шекеров даде аванс на хасковлии, а вторият гол беше в 47-та минута. 

    В този мач домакините показаха много по-добра игра в сравнение с последните си няколко срещи. Червено-белите наложиха тотална доминация над съперника си. За спокойствието в защита допринесе и играта на завърналия се след контузия капитан Тейнур Марем. Пред офанзивните играчи на „Загорец“ се откриха твърде малко възможности за гол, но стражът на „Хасково“ Богомил Цинцарски бе на своето място и предотврати попадение.  

    С успеха ОФК „Хасково“ натрупа 7 точки. Тимът временно се изкачи над чертата на изпадащите и заема 16-та позиция. 

    В следващия кръг от първенството футболистите на Живко Желев гостуват на „Асеновец“. Мачът е на 27-ми септември от 17:00 часа. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Насрочиха за следващата седмица отложения мач на „Саяна Хасково“ с „Черноморец“
    Насрочиха за следващата седмица отложения мач на „Саяна Хасково“ с „Черноморец“
    Невъзможните вратарски спасявания от Бундеслигата
    Невъзможните вратарски спасявания от Бундеслигата
    Емил Ангелов: Отборът ни е готов за новия сезон
    Емил Ангелов: Отборът ни е готов за новия сезон
    5 години от историческата победа на "Хасково 2009" над шампиона "Лудогорец"
    5 години от историческата победа на "Хасково 2009" над шампиона "Лудогорец"
    Новите герои на хасковския футбол
    Новите герои на хасковския футбол
    Президентът на ФК “Хасково 1957” даде отлична оценка за изминалия сезон
    Президентът на ФК “Хасково 1957” даде отлична оценка за изминалия сезон
    Смолянските футболистите от „Родопска слава" газиха наред съперниците си в Охрид
    Смолянските футболистите от „Родопска слава" газиха наред съперниците си в Охрид
    Най-после: Смолянски футболисти в атака за титлата на балкански турнир
    Най-после: Смолянски футболисти в атака за титлата на балкански турнир
    12 годишна Елина „мачка" момчетата с футболната топка
    12 годишна Елина „мачка" момчетата с футболната топка

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    „Димитровград“ с тежко поражение в Ямбол
    „Димитровград“ с тежко поражение в Ямбол
    преди 1 час
    Хасковлия с трето място на турнир по тенис на маса в Момчилград
    Хасковлия с трето място на турнир по тенис на маса в Момчилград
    преди 3 часа
    Проучват за допълнително водоснабдяване на 7 села в община Хасково
    Проучват за допълнително водоснабдяване на 7 села в община Хасково
    преди 4 часа
    35-килограмова тиква е първенец в „Празникът на тиквата“ в Горски извор
    35-килограмова тиква е първенец в „Празникът на тиквата“ в Горски извор
    преди 5 часа
    Промяна в системата за заплащане на ВИК услугата „такса вода, канал и пречистване“
    Промяна в системата за заплащане на ВИК услугата „такса вода, канал и пречистване“
    преди 9 часа
    Двама пострадаха при катастрофа в Хасковско при преобръщане на автомобил
    Двама пострадаха при катастрофа в Хасковско при преобръщане на автомобил
    преди 9 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Молец - Ти ли си?

    Случаен виц

    Хасковлия с трето място на турнир по тенис на маса в Момчилград
    „Димитровград“ с тежко поражение в Ямбол

    Който не казва истината за себе си, не може да казва истината и за другите. - Вирджиния Улф

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Салата от домати и маслини по италиански
    Салата от домати и маслини по италиански

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини