Два гола в началото на двете полувремена донесоха победата на „Хасково“ над „Загорец“

ОФК „Хасково“ записа втората си победа през този сезон. В среща от 8-ми кръг на Трета Югоизточна лига домакините се наложиха над „Загорец“.

Победата дойде след два гола на Юлий Шекеров. Таранът се разписа на два пъти в началото на двете полувремена. Още във втората минута Шекеров даде аванс на хасковлии, а вторият гол беше в 47-та минута.

В този мач домакините показаха много по-добра игра в сравнение с последните си няколко срещи. Червено-белите наложиха тотална доминация над съперника си. За спокойствието в защита допринесе и играта на завърналия се след контузия капитан Тейнур Марем. Пред офанзивните играчи на „Загорец“ се откриха твърде малко възможности за гол, но стражът на „Хасково“ Богомил Цинцарски бе на своето място и предотврати попадение.

С успеха ОФК „Хасково“ натрупа 7 точки. Тимът временно се изкачи над чертата на изпадащите и заема 16-та позиция.

В следващия кръг от първенството футболистите на Живко Желев гостуват на „Асеновец“. Мачът е на 27-ми септември от 17:00 часа.