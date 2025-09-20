„Димитровград“ с тежко поражение в Ямбол

Футболният отбор на „Димитровград“ записа тежка загуба в 8-ми кръг на първенството.

Играчите на Георги Каменов паднаха с 4:0 от „Ямбол“. Домакините вкараха по две попадения във всяко полувреме. Преди почивката във вратата на гостите се разписаха Николай Йорджев и Димитър Николов. След паузата точки за крайното 4:0 бяха Иван Тошев и Георги Георгиев.

„Димитровград“ е на 13-то място с 8 точки, „Ямбол“ е на трета позиция с 15 пункта. В следващия кръг „Димитровград“ приема „Нефтохимик“. Двубоят е на 27 септември от 17:00 часа.