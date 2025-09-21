Над 100 бегачи стартираха на „Running together“ на „Кенана“

Над 100 професионални и любители бегачи се включиха в първото издание на кроса „Running together“, което се проведе в Хасково. Състезанието бе на алеята в парк „Кенана“.

30 деца се включиха в старта на 600 метра. Тази надпревара бе за бегачи до 12 години.

За по-големите трасето бе с дължина от 5 км. На старта за тази дистанция застанаха 74 души. Освен от България, имаше бегачи и от Гърция.

Част от състезателите бяха възпитаници на хасковския клуб по лека атлетика „Атлетик“.

Първите трима финиширали изминаха разстоянието от 5 км за време под 20 минути. Победител стана хасковлията Иво Ванчев. Той завърши за 18 минути и 8 секунди.

Републиканският шампион в спринта при юношите Йоан Радев бе втори. Той финишира за 18.38 мин. Трети бе съотборникът му от СК „Атлетик“ Вили Вунов (19.11 мин.)

За всички имаше медали, а за класиралите се в призовата тройка и купи.