От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

27 °C

Над 100 бегачи стартираха на „Running together“ на „Кенана“

Изображение 1 от 49
Покажи в галерия

    Над 100 професионални и любители бегачи се включиха в първото издание на кроса „Running together“, което се проведе в Хасково. Състезанието бе на алеята в парк „Кенана“. 

    30 деца се включиха в старта на 600 метра. Тази надпревара бе за бегачи до 12 години. 

    За по-големите трасето бе с дължина от 5 км. На старта за тази дистанция застанаха 74 души. Освен от България, имаше бегачи и от Гърция. 

    Част от състезателите бяха възпитаници на хасковския клуб по лека атлетика „Атлетик“.

    Първите трима финиширали изминаха разстоянието от 5 км за време под 20 минути. Победител стана хасковлията Иво Ванчев. Той завърши за 18 минути и 8 секунди. 

    Републиканският шампион в спринта при юношите Йоан Радев бе втори. Той финишира за 18.38 мин. Трети бе съотборникът му от СК „Атлетик“ Вили Вунов (19.11 мин.) 

    За всички имаше медали, а за класиралите се в призовата тройка и купи. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Хилда Казасян, Теодосий Спасов и Васил Петров ще гостуват в Харманли
    Хилда Казасян, Теодосий Спасов и Васил Петров ще гостуват в Харманли
    преди 49 минути
    Няма концесионер за язовира край Динево, прекратяват процедурата
    Няма концесионер за язовира край Динево, прекратяват процедурата
    преди 3 часа
    Търсят спасител на басейн, продавач-консултанти и невъоръжена охрана в Хасково
    Търсят спасител на басейн, продавач-консултанти и невъоръжена охрана в Хасково
    преди 7 часа
    Предимно слънчево и с температура до 29 градуса в неделя
    Предимно слънчево и с температура до 29 градуса в неделя
    преди 7 часа
    „Димитровград“ с тежко поражение в Ямбол
    „Димитровград“ с тежко поражение в Ямбол
    преди 19 часа
    Два гола в началото на двете полувремена донесоха победата на „Хасково“ над „Загорец“
    Два гола в началото на двете полувремена донесоха победата на „Хасково“ над „Загорец“
    преди 20 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Документални филми – Гьобекли тепе: Раждането на цивилизацията

    Случаен виц

    „Димитровград“ с тежко поражение в Ямбол
    Хилда Казасян, Теодосий Спасов и Васил Петров ще гостуват в Харманли

    Такава една чудна и толкова хубава бъркотия е животът! из "Железният светилник" . -Димитър Талев

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Палачинки с банан и шоколад
    Палачинки с банан и шоколад

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини