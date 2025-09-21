Хилда Казасян, Теодосий Спасов и Васил Петров ще гостуват в Харманли

„Световно кино в музика“ в Харманли – проект на Хилда Казасян и Плевенска филхармония.

След огромния успех на програмата „Да послушаме кино“, включваща едни от най-популярните теми от български филми, която препълни големите сцени в България и грабна приза „Кристална лира“ за върхови постижения в областта на българското музикално изкуство, екипът реши да продължи своето музикално пътешествие с музика от световното кино.

Концертът-спектакъл, разкрива картини от знакови ленти – „Имало едно време в Америка“, „Кръстникът“, „Убий Бил“, „Кабаре“, „Флашданс“, „Хубава жена“, филмите на Чарли Чаплин („Модерни времена“) и много други. Проектът включва избрани филмови парчета от обичани и знакови филми, с изцяло нов аранжимент и интерпретирани от магическите им гласове. На сцената освен Плевенска филхармония, под диригентството на Борислав Йоцов и солистите Хилда Казасян, Теодосий Спасов и Васил Петров са и едни от най-добрите джазови музиканти: Живко Петров – пиано, Христо Йоцов – барабани, Димитър Карамфилов – контрабас, Михаил Йосифов – тромпет.

Място: НЧ „Дружба – 1870“, Харманли

Дата: 30 септември 2025 г.

Час: 19:00 ч.

Билети: 20 и 25 лв. на касата в читалището

Резервации: на 0878 27 84 59

Работно време каса: 10:00 – 13:00 и 15:00 – 18:00 часа