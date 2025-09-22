От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

16 °C

5 призови места за „Компас“ от състезанията за Купа „Минерални бани“

Изображение 1 от 13
Покажи в галерия

    През почивните дни на 20 и 21 септември в околностите на село Горно Брястово се проведоха състезанията по ориентиране за Купа „Минерални Бани“. Сред стотината участници от 12 клуба от страната бяха 12 представители на Клуб „Компас 1994“ Хасково.

    В съботния горещ следобед трасетата бяха в източните склонове на Рида Мечковец, а в неделя преди обяд около хълма „Гарваница“ над Горно Брястово. Маршрутите и през двата дни затрудниха състезателите със стръмния наклон, каменист терен, ниски бодливи храсти и драки.

    От хасковския клуб най-добре се представиха Ана-Мария Анастасова Ж12, Димитър Гълъбов – М14 и Росица Гаргова Ж45, които заеха първите места и Христина Дюлгерова Ж18 и Здравко Гълъбов, които се класираха на второ място, съобщи Тодор Стратиев – председател на хасковския клуб. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    29-годишен е с изгаряне при пожар в кола
    29-годишен е с изгаряне при пожар в кола
    преди 1 час
    Отдават бивш ученически стол в Хасково под наем за 150 лева месечно
    Отдават бивш ученически стол в Хасково под наем за 150 лева месечно
    преди 1 час
    Слънчево и топло време на 22 септември, въпреки настъпването на есента
    Слънчево и топло време на 22 септември, въпреки настъпването на есента
    преди 1 час
    Хилда Казасян, Теодосий Спасов и Васил Петров ще гостуват в Харманли
    Хилда Казасян, Теодосий Спасов и Васил Петров ще гостуват в Харманли
    преди 19 часа
    Над 100 бегачи стартираха на „Running together“ на „Кенана“
    Над 100 бегачи стартираха на „Running together“ на „Кенана“
    преди 19 часа
    Няма концесионер за язовира край Динево, прекратяват процедурата
    Няма концесионер за язовира край Динево, прекратяват процедурата
    преди 21 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    От мерак – гост актьорът и режисьор Делян Илиев

    Случаен виц

    Хилда Казасян, Теодосий Спасов и Васил Петров ще гостуват в Харманли
    Слънчево и топло време на 22 септември, въпреки настъпването на есента

    Добрият човек вижда добри знаци - индианска поговорка

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Бобена чорба с месо по кръчмарски
    Бобена чорба с месо по кръчмарски

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини