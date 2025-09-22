5 призови места за „Компас“ от състезанията за Купа „Минерални бани“

През почивните дни на 20 и 21 септември в околностите на село Горно Брястово се проведоха състезанията по ориентиране за Купа „Минерални Бани“. Сред стотината участници от 12 клуба от страната бяха 12 представители на Клуб „Компас 1994“ Хасково.

В съботния горещ следобед трасетата бяха в източните склонове на Рида Мечковец, а в неделя преди обяд около хълма „Гарваница“ над Горно Брястово. Маршрутите и през двата дни затрудниха състезателите със стръмния наклон, каменист терен, ниски бодливи храсти и драки.

От хасковския клуб най-добре се представиха Ана-Мария Анастасова Ж12, Димитър Гълъбов – М14 и Росица Гаргова Ж45, които заеха първите места и Христина Дюлгерова Ж18 и Здравко Гълъбов, които се класираха на второ място, съобщи Тодор Стратиев – председател на хасковския клуб.