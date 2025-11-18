Кой ще победи: „Хасково“ или „Хасково“? Това е въпросът!

Derby della Madonnina или Derby della Capitale… Какво биха избрали да гледат футболните запалянковци на Апенините? Това няма никакво значение в този момент, а и няма нищо общо с родната реалност, която е на светлинни години от Италия.

Общото обаче е, че настървеността и съперничеството в Хасково през последните години е сякаш на нивото от Серия А. Особено в случаите, когато един срещу друг излизат двата местни тима с едно и също име.

Утре на терена ще излязат третодивизионният ОФК „Хасково“ и четвъртодивизионният ФК „Хасково“. Мачът се явява областен финал в турнира за Купата на Аматьорската футболна лига. Как само звучи… Аматьорската футболна лига. Вече 10 години хасковският футбол е на аматьорско ниво, но съперничеството е като за елитна дивизия.

Та както и да е. Утре от 14: 30 часа на стадион „Младост“ ФК – тимът посреща ОФК – отборът.

В предния кръг ОФК „Хасково“ почиваше, докато съперникът им победи „Димитровград“ с 4: 2.

Предстоящият мач ще бъде нещо като реванш, след като по-рано през сезона третодивизионният ОФК победи с 1: 3 този си съперник, но в другия турнир – за Купа България.

Ще се насладят ли на интригуващ двубой отишлите на стадиона, ще стане ясно утре. Това вече зависи и от самите щабове, дали са решили да играят за чест или им е все тая дали ще продължат напред в турнира, който на практика е само харч на пари от клубните каси.