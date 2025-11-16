Отслужиха панихида в памет на жертвите на пътя в храм „Св. арх. Михаил и Гавраил“ в Хасково

Панихида в памет на жертвите на пътя в храм „Св. арх. Михаил и Гавраил“ в Хасково отслужи свещеникът отец Никола. Да почетат пометта на загиналите в пътно транспортни произшествия в храма дойдоха пътни полицаи и представител на Българския червен кръст.

Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия няма фиксирана дата. Той се отбелязва всяка трета неделя на месец ноември.

Това е ден за почит към паметта на загиналите, подкрепа за пострадалите и повишаване на обществената отговорност за безопасността на движението.