Отслужиха панихида в памет на жертвите на пътя в храм „Св. арх. Михаил и Гавраил“ в Хасково

    Панихида в памет на жертвите на пътя в храм „Св. арх. Михаил и Гавраил“ в Хасково отслужи свещеникът отец Никола. Да почетат пометта на загиналите в пътно транспортни произшествия в храма дойдоха пътни полицаи и представител на Българския червен кръст. 

    Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия няма фиксирана дата. Той се отбелязва всяка трета неделя на месец ноември.

    Това е ден за почит към паметта на загиналите, подкрепа за пострадалите и повишаване на обществената отговорност за безопасността на движението.

    Източник: Haskovo.NET

