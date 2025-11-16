Мъглива и облачна сутрин, с повече слънце през деня

Сутринта времето ще бъде облачно и мъгливо. Постепенно слънцето ще доминира над облаците и ни очакватихи слънчев следобед. Температурите в Хасковска област ще бъдат между 3 и 17 градуса.

В понеделник сутринта в Източна България отново ще има условия за образуване на мъгли. Облачността от запад ще се увеличава, а югозападният вятър ще се усили. Мъглите ще се разсеят, температурите ще се повишат още малко. Във вторник ще бъде предимно облачно, в Източна България с умерен югозападен вятър, в югоизточните райони временно ще е и силен.

В северозападната половина от страната ще има валежи от дъжд. Там вятърът за кратко ще се смени със северозападен и температурите ще се понижат значително. В югоизточната част от страната вероятността за валежи е по-малка, а с югозападния вятър и температурите ще останат високи, до около 20°.